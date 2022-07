La gamma di dispositivi OnePlus è in costante espansione e tra le novità in arrivo c’è anche un nuovo dispositivo in grado di arricchire la gamma di wearable dell’azienda. In rampa di lancio, infatti, ci sono le nuove OnePlus Nord Buds CE destinate a diventare le nuove entry level della gamma di cuffie TWS di casa OnePlus. Le nuove cuffie dovrebbero debuttare, almeno inizialmente, in India arrivando sul mercato con un prezzo decisamente aggressivo. Ecco i primi dettagli:

OnePlus si prepara a rinnovare la gamma di wearable: le nuove Nord Buds CE sono pronte al debutto

La notizia legata al debutto delle nuove OnePlus Nord Buds CE non arriva da un leak. È stato l’account Twitter di OnePlus India ad ufficializzare l’esistenza del progetto con un tweet, allegato qui di seguito, che ci mostra anche un primo teaser delle nuove cuffie TWS di casa OnePlus.

Stando a quanto rivelato da OnePlus India, le nuove OnePlus Nord Buds CE debutteranno sul mercato con un prezzo di 2×99 rupie dove la x potrebbe assumere un valore compreso tra 0 e 9. In sostanza, al cambio attuale, le nuove cuffie di OnePlus arriveranno sul mercato indiano con prezzo compreso tra i 25 e i 35 euro.

Il teaser anticipa anche il design delle nuove OnePlus Nord Buds CE che vengono mostrate con una colorazione bianca. Rispetto alle recenti OnePlus Nord Buds (disponibili in Italia a 49 euro), le nuove cuffie proposte da OnePlus dovrebbero presentare diversi compromessi per quanto riguarda le specifiche tecniche.

Per il momento, però, l’azienda non ha anticipato alcun dettaglio sulle specifiche tecniche. Sarà necessario attendere i prossimi giorni per saperne di più. Il debutto commerciale ufficiale delle nuove OnePlus Nord Buds CE, in India, è atteso, infatti, per il prossimo 1° agosto con la presentazione programmata, stando a quanto si legge sul sito ufficiale, per il 28 luglio.

OnePlus Nord Buds CE is coming on 1st August to continue the legacy of amazing sound quality and great designs. — OnePlus India (@OnePlus_IN) July 22, 2022

Le prossime settimane saranno ricche di novità per OnePlus. Il sito indiano dell’azienda, infatti, anticipa l’arrivo di ulteriori novità in arrivo per il 24 e il 26 luglio. Questi nuovi lanci faranno da collegamento al grande evento programmato per il prossimo 3 agosto con la presentazione del nuovo OnePlus 10T, nuovo top di gamma della linea smartphone di casa OnePlus.

Maggiori dettagli in merito ad un possibile lancio in Italia delle nuove OnePlus Nord Buds CE dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Le cuffie TWS potrebbero contribuire alla crescita di OnePlus proponendo una soluzione ancora più accessibile rispetto alla gamma Buds dell’azienda. Ne sapremo di più a breve.

