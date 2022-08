Brutte notizie per i possessori di alcuni smartwatch Fitbit come Ionic, Versa o Versa 2 che sono soliti trasferire la propria musica preferita dal computer all’orologio: il popolare produttore, infatti, ha deciso di abbandonare l’app Fitbit Connect e ciò significa che per avere musica sullo smartwatch sarà necessario ripiegare su un servizio a pagamento.

Ricordiamo che Fitbit Connect è una companion app per Mac e Windows che consente agli utenti di sincronizzare i dati fitness tra i vari device e trasferire musica sugli smartwatch Fitbit.

Fitbit Connect sta per andare in pensione

A partire dal 13 ottobre 2022 l’app Fitbit Connect sarà disattivata e gli utenti potranno continuare a trasferire le canzoni preferite sullo smartwatch attraverso l’app di Deezer (o quella di Pandora negli Stati Uniti). Nella pagina di supporto il produttore precisa che gli utenti potrebbero avere diritto ad un periodo di prova del servizio di 90 giorni, così da poter poi decidere se abbonarsi.

Questa modifica non riguarda i modelli più recenti di smartwatch Fitbit, in quanto per tali device non è disponibile l’opzione per trasferire musica dal computer all’orologio.

Chi invece possiede uno smartwatch più vecchio che ha la possibilità di conservare la musica avrà comunque accesso ai file musicali che ha già caricato sul device: in pratica, dopo il 13 ottobre non sarà più possibile scaricare ulteriori brani senza Deezer (o Pandora).

Molti utenti sfruttano gli smartwatch Fitbit per controllare la musica che stanno ascoltando sul proprio smartphone (sia in streaming tramite Spotify che brani già scaricati sul telefono) ma la possibilità di avere accesso ai file musicali conservati sull’orologio può essere molto comoda per ascoltare musica offline o nel caso in cui si desideri usare lo smartwatch senza lo smartphone.

Il team del produttore non ha reso note le motivazioni per le quali ha deciso di eliminare Fitbit Connect ma è probabile che non ci sia una domanda sufficientemente elevata per mantenere il servizio attivo.

