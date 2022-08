Il super monitor 5K che Apple ha svelato lo scorso marzo, nonostante il prezzo esorbitante non è affatto perfetto, anzi non era perché ora la Casa di Cupertino pare aver risolto il problema che lo affliggeva. Apple Studio Display, così si chiama, è stato oggetto di diverse lamentele nel corso degli ultimi mesi, per via di un problema legato agli altoparlanti, per fortuna non di natura hardware a quanto pare. Ora però, grazie a un nuovo aggiornamento, Apple ha dichiarato risolta la questione.

Il nuovo aggiornamento di Apple Studio Display che sistema le cose

Che non fosse un problema legato all’hardware ve lo avevamo in effetti già riportato, e lo aveva anche riconosciuto Apple stessa nei giorni scorsi. Ed esclusa la natura hardware, era logico aspettarsi un imminente aggiornamento dedicato per risolvere le cose, visto il prezzo e vista la quantità di lamentele apparse sul web, aggiornamento che è stato rilasciato dal produttore proprio nelle scorse ore.

Si tratta di un semplice update correttivo, visto che la versione relativa è sempre la stessa (la 15.5 già presente). Cambia la versione di build, ora la 19F80 dalla 19F77 precedente, versione che è ottenibile seguendo il solito percorso per aggiornare Apple Studio display; dalle preferenze di sistema del proprio Mac andando su “Aggiornamento software”. Per inciso, tale update richiede che sul proprio computer sia installata la versione macOS 12.4 o successive.

Non si segnalano ulteriori migliorie dal changelog pubblicato da Apple, ma per ulteriori novità e informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata di Apple, e ovviamente a seguirci per i prossimi aggiornamenti.

