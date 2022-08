La serie di processori Ryzen 7000 di AMD basata sull’architettura Zen4 è stata protagonista di molte indiscrezioni ultimamente, ma oggi un paio di fonti attendibili hanno divulgato quelle che dovrebbero essere le specifiche definitive di tutta l’imminente gamma di CPU di AMD.

Ecco le presunte specifiche finali della serie di CPU AMD Ryzen 7000

Secondo quanto riportato la CPU di punta Ryzen 9 7950X con 16 core e 32 thread avrà velocità di clock significativamente più elevate rispetto al modello 5950X, poiché il clock di base è passato da 3,4 GHz a 4,5 GHz per Raphael e il boost spinge la frequenza fino a 5,7 GHz, ossia 800 MHz in più, inoltre questo modello ha un TDP più elevato che può arrivare fino a 170 W e a 230 W in modalità boost.

La CPU Ryzen 9 7900X a 12 core avrà un clock di base più alto a 4,7 GHz, ovvero 1 GHz in più rispetto al suo predecessore, tuttavia il boost spingerà la frequenza a 5,6 GHz, quindi a un valore appena inferiore rispetto al modello di punta, inoltre la CPU 7900X avrà lo stesso TDP del modello 7950X.

I processori di fascia media Ryzen 7 e Ryzen 5 non presenteranno più core, ma clock più veloci. La presunta CPU Ryzen 7 7700X con 8 core e 16 thread partirà da 4,5 GHz e toccherà i 5,4 GHz senza modifiche alle specifiche TDP (105 W per impostazione predefinita), tuttavia le fonti non menzionano la CPU Ryzen 7 7800X.

Ryzen 5 7600X sarà in grado di arrivare fino a una frequenza di clock di 5,3 GHz in modalità boost e avrà un TDP di 105 W.

Tutte le CPU Ryzen 7000 potranno contare su una cache L2 più alta (1 MB contro 0,5 MB), mentre la cache L3 rimarrà la stessa, fatta eccezione per il modello Ryzen 7 5800X3D che avrà un totale di 100 MB di cache.

AMD lancerà la sua serie di CPU Ryzen 7000 il 15 settembre, ma si vocifera che la società svelerà completamente la nuova serie il 29 agosto.

