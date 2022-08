Volkswagen Group China ha presentato il suo primo prototipo di drone passeggeri a guida autonoma completamente elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). L’avveniristico taxi volante V.Mo è il frutto di un’intensa attività di ricerca, lavoro concettuale e sviluppo nell’ambito del progetto di mobilità verticale lanciato nel 2020.

Svelato presso la sede centrale di Volkswagen Group China a Pechino, questo prototipo iniziale è stato anche soprannominato la “Tigre volante” per la sua caratteristica livrea nera e oro che ne commemora il lancio che cade nell’Anno della Tigre.

Volkswagen M.Vo è il primo prototipo di drone passeggeri a guida autonoma

Il taxi volante M.Vo ha l’aspetto di un tipico drone essendo dotato di otto rotori per il sollevamento verticale, tuttavia dispone anche di due eliche posteriori per il volo orizzontale. L’aeromobile è munito di un’ala con un’apertura di 10,6 metri e utilizza le soluzioni di guida autonoma esistenti e un’alimentazione elettrica tramite batteria per una mobilità senza emissioni.

Volkswagen afferma che condurrà diversi test di volo entro la fine dell’anno prima di produrre un prototipo migliorato che sarà sottoposto a ulteriori voli di prova avanzati entro la fine dell’estate 2023.

Per la realizzazione del prototipo M.Vo Volkswagen Group China ha collaborato con varie aziende tra cui Hunan Sunward Technology, leader di mercato nel settore degli aerei sportivi leggeri.

Nella sua versione finale l’aerotaxi a guida autonoma completamente elettrico sarebbe in grado di trasportare quattro passeggeri più bagagli fino a 200 chilometri di distanza, ma l’azienda afferma che nella prima fase dell’uso commerciale il drone sarà probabilmente destinato al trasporto di esperti di tecnologia e VIP nel territorio cinese.

Volkswagen Group China afferma che lavorerà a stretto contatto con le autorità cinesi competenti per ottenere le certificazioni necessarie con l’obiettivo futuro di migliorare significativamente il trasporto urbano e interurbano nelle congestionate megalopoli cinesi.

