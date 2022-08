Lo smart working non sarà più lo stesso con la nuova webcam Insta360, annunciata e lanciata quest’oggi: si chiama Insta360 Link ed è una webcam 4K potenziata dall’Intelligenza Artificiale che punta sulla qualità dell’immagine e sul tracciamento tramite IA. Scopriamo cosa è in grado di fare, dove acquistarla e a che prezzo.

4K e algoritmi IA per Insta360 Link, la nuova webcam per lo smart working

Insta360 Link è una webcam 4K con IA pensata per offrire il massimo per i professionisti di tutti i settori e per gli streamer. Offre una risoluzione 4K e un sensore da 1/2″ leader del settore, con un’elevata gamma dinamica in qualsiasi condizione di luce. A bordo un doppio microfono con cancellazione del rumore, una clip integrata e un supporto da 1/4″ per un montaggio facile. L’utente resta sempre al centro dell’inquadratura grazie al gimbal a tre assi e agli algoritmi integrati IA, e può controllare la webcam attraverso le gesture.

Entusiasta del lancio JK Liu, fondatore di Insta360, che non vede l’ora che gli utenti possano mettere le mani sul nuovo prodotto:

“Lo sviluppo di Insta360 Link è stata un’evoluzione naturale del nostro obiettivo di aiutare le persone a condividere la propria vita. Con la pandemia che sta ridefinendo il lavoro da casa e un ritmo senza precedenti, abbiamo visto l’opportunità di aiutare le persone grazie alla nostra esperienza nell’elaborazione delle immagini. Gli algoritmi di tracciamento IA ultra-precisi di Link e l’hardware di eccellente qualità, rendono la comunicazione a distanza più intuitiva che mai.“

La nuova webcam, che risulta compatibile con le chiamate video di Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet e di tanti altri servizi (sia su Windows sia su macOS), offre una risoluzione Ultra HD a 30 fps e integra il software Link Controller, che permette di modificare la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi a piacimento. A bordo una modalità HDR per offrire un maggiore equilibrio tra luci e ombre, ma anche una funzione True Focus, che utilizza la tecnologia Phase Detection Auto Focus (PDAF) e l’esposizione automatica per mettere a fuoco praticamente all’istante.

“La qualità di Insta360 Link è sia software che hardware. Insta360 è stata pioniera nello sviluppo di tecnologie di elaborazione delle immagini IA per le videocamere 360 dal 2020, e ora stiamo portando questa esperienza a un pubblico più ampio con Insta360 Link“, ha dichiarato Max Richter, vicepresidente della compagnia. E in effetti la nuova webcam punta molto sull’Intelligenza Artificiale: il design a gimbal consente di seguire i movimenti dell’utente attraverso il tracciamento IA, e l’inquadratura automatica unita allo zoom non rendono necessari continui aggiustamenti manuali. Per eventuali regolazioni basta infatti fare un gesto con la mano, attivando tracciamento, zoom e non solo.

La modalità DeskView consente inoltre di passare in un istante dalla visualizzazione del viso a quella del piano di lavoro: anche qui vengono sfruttati algoritmi software per livellare la prospettiva e facilitare la corretta visualizzazione dei documenti. Sono poi disponibili la modalità Whiteboard (migliora la visualizzazione della lavagna pe offrire ai partecipanti una visione più chiara), la modalità Ritratto (visuale 9:16 per una visione ottimale) e la modalità Overhead (dall’alto verso il basso, ideale per unboxing o il disegno di progetti). Interessante la trovata per rispettare la privacy: terminate le chiamate, entro 10 secondi di inattività l’obiettivo punterà automaticamente verso il basso.

Ecco qualche ulteriore specifica tecnica:

risoluzioni supportate: 4K a 24/25 o 30 fps, 1080p a 24/25/30/50 o 60 fps, 720p a 24/25/30/50 o 60 fps

codifica video: H.264, MJPEG (4K 24/25 fps, 1080p e 720p a tutte le risoluzioni e fotogrammi)

ISO: 100-3200

bilanciamento bianco: 2000-10.000K

apertura: f/1.8

lunghezza focale equivalente a 35 mm: 26 mm

zoom digitale 4x, con autofocus supportato da 10 cm in avanti

HDR a 1080p 24/25/30 fps e 720p 24/25/30 fps

dimensioni: 69 x 41 x 45 mm, peso di 106 g

requisiti di sistema: Windows 8 o successivo (almeno 8.1 per il 4K), macOS 10.10 o successivo, 1 GB di RAM per il 720p o 2 GB per il 1080p

Insta360 Link è disponibile da oggi, 2 agosto 2022, al prezzo consigliato di lancio di 369,99 euro, con inclusi nella confezione 4 marker di riconoscimento per la lavagna, cavo USB Type-C e adattatore USB-C/A. Può essere acquistata sul sito ufficiale e presso i rivenditori selezionati.

