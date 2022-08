Si arricchisce il settore dei servizi di streaming in Italia con l’arrivo di Paramount+. La piattaforma di intrattenimento on demand è già da tempo disponibile in Europa (in mercati come la Germania, la Francia oltre che nel Regno Unito). Su scala globale, Paramount+ può già contare su quasi 40 milioni di abbonati ma punta a raggiungere quota 100 milioni entro il 2024.

Per centrare quest’obiettivo è fondamentale l’espansione in nuovi mercati come l’Italia. Nel nostro Paese, Paramount+ arriverà a partire dal prossimo 15 settembre con un prezzo molto competitivo e un catalogo di contenuti che si prospetta particolarmente ricco. Tra le novità in arrivo su Paramount+ c’è anche Top Gun: Maverick, uno dei più grandi successi cinematografici del 2022.

Paramount+ arriva in Italia a settembre: ecco prezzi e abbonamenti disponibili

Il nuovo servizio di streaming sarà disponibile a breve nel nostro Paese. Le attività di Paramount+ in Italia prenderanno il via il prossimo 15 di settembre. L’accesso al servizio avverrà tramite la sottoscrizione di un abbonamento non vincolante che potrà essere mensile oppure annuale, in modo simile a quanto già avviene con Disney+, uno dei principali servizi di streaming su scala globale.

Per gli utenti italiani, Paramount+ costerà 7,99 euro al mese ma ci sarà la possibilità di attivare la sottoscrizione annuale al costo di 79,90 euro per 12 mesi. Per i nuovi clienti, inoltre, è previsto un periodo di prova gratuita che, però, sarà limitato a soli 7 giorni invece che al più tradizionale mese di prova.

Resta per tutti gli utenti la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi d’uscita o penali di alcun tipo. La disdetta, come avviene anche per altri servizi concorrenti, sarà, di fatto, un’interruzione del rinnovo automatico. Gli abbonamenti sono, infatti, prepagati e interrompendone il rinnovo automatico si eviteranno ulteriori addebiti.

L’accesso a Paramount+ potrà avvenire tramite le app ufficiali. Il servizio proporrà applicazioni per una vasta gamma di Smart TV (tutte le principali piattaforme software saranno supportate) oltre che per i dispositivi Fire TV di Amazon, gli smartphone e i tablet Android, gli iPhone e gli iPad. Per accedere alla piattaforma sarà anche possibile utilizzare un browser web, collegandosi al sito ufficiale.

Paramount+ sarà incluso per i clienti Sky Cinema

Paramount+ arriva in Italia con la possibilità, per tutti i nuovi utenti, di attivare una sottoscrizione mensile o annuale, completamente svincolata da qualsiasi altro servizio. Da notare, però, che la piattaforma di streaming sarà inclusa nel pacchetto Sky Cinema per tutti gli abbonati Sky Q che, quindi, non dovranno pagare alcun costo aggiuntivo per poter accedere ai contenuti disponibili su Paramount+.

I contenuti di Paramount+ in Italia

Paramount+ arriverà in Italia con circa 8 mila ore di contenuti disponibili al lancio. Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, il servizio registrerà numerose novità, con tanti film e serie TV che andranno ad arricchire il catalogo. Paramount può contare su tantissime produzioni originali anche se per registrare l’effettiva disponibilità in Italia di tali contenuti sarà necessario verificare, di volta in volta, gli accordi relativi ai diritti di distribuzione.

È già stato confermato, però, che nel corso del mese di dicembre sarà disponibile in esclusiva Top Gun: Maverick, l’ultimo grandissimo successo cinematografico dell’azienda che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo con Tom Cruise come protagonista. Maggiori dettagli sui contenuti disponibili su Paramount+ in Italia arriveranno nelle prossime settimane.

Leggi anche: Boris 4: diffusa la prima immagine. Ecco quando debutterà