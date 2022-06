La startup americana Solid Power ha annunciato l’installazione della sua linea di produzione pilota per le batterie allo stato solido. La linea EV cell pilot sfornerà le Silicon EV Cells che verranno testate e spedite a BMW e Ford per i test di validazione.

BMW e Ford riceveranno le prime batterie allo stato solido a fine anno

La linea pilota di Solid Power è progettata per produrre celle a base di solfuro di grande formato e quando opererà a pieno regime sarà in grado di produrre circa 15.000 celle all’anno.

Le Silicon EV Cells sono progettate per alimentare le auto elettriche a lunga percorrenza, poiché utilizzano una quantità di silicio attivo che supera il 50% dei materiali presenti nell’anodo per ottenere una maggiore densità energetica.

L’azienda lavora su questo tipo di tecnologia con anodo ad alta densità di solfuro dal 2017. Al momento le celle hanno una capacità fino a 2 Ah se realizzate con tecnologie standard agli ioni di litio, ma adottando un anodo ad alto contenuto di silicio le celle possono arrivare fino a 20 Ah di capacità.

In futuro la startup prevede di superare l’attuale carica elettrica da 60 Ah per arrivare a 100 Ah, ma nei prossimi trimestri l’azienda lavorerà per portare la linea pilota alla sua piena capacità operativa, come affermato dal CEO Doug Campbell. Le prime consegne di batterie allo stato solido sono previste per BMW e Ford entro la fine dell’anno.

