Nella giornata di ieri, Microsoft ha annunciato il roll out di due nuove build Windows 11 Insider Preview nel canale Beta: le versioni 22621.440 e 22622.440 sono disponibili, ed è soprattutto la seconda a suscitare interesse per un paio di nuove aggiunte.

Prima di passare alla scoperta dei dettagli di questo aggiornamento è bene ricordare, come il produttore ha giustamente fatto in apertura per i nuovi arrivati del programma Windows Insider, che le build 22621.xxxx sono quelle con le nuove funzioni disattivate per impostazione predefinita, mentre le build 22622.xxx sono quelle con le novità attive di default.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.440: novità

La Build 22622.440 di Windows 11 è comprensiva di un paio di cambiamenti esclusivi. Prima di tutto, parliamo di una novità vista nel canale Dev la settimana scorsa e ora approdata in quello Beta: nella barra delle applicazioni ha fatto la propria comparsa un nuovo un menu a tre punti (“Taskbar Overflow”), che entra in gioco in caso di esaurimento dello spazio disponibile permettendo di tenere sott’occhio tutte le app aperte in una barra aggiuntiva.

Si tratta di una novità che tornerà molto utile agli utenti avvezzi a lavorare con molte app aperte contemporaneamente. Microsoft parla di un roll out appena iniziato e, dunque, di una disponibilità non ancora generalizzata (tra gli Insider del canale Beta).

Il secondo cambiamento presente solo nella build 22622.440 è più che altro un gradito ritorno: agli inizi dell’anno, il colosso di Redmond aveva iniziato a testare un nuovo menu “Apri con” aggiornato secondo i dettami del nuovo Fluent design, salvo poi rimuoverlo dalle successive build Insider, perlomeno fino ad ora: il menu in questione è appena stato aggiunto nuovamente e — come si vede dall’immagine comparativa — porta con sé un pizzico di coerenza grafica in più.

La novità comune alle build 22622.440 e 22621.440 di Windows 11 era già stata raccontata il mese scorso quale espressione dell’intento di Microsoft di portare un maggior numero di contenuti dinamici all’interno della taskbar del sistema operativo. Si tratta, in particolare, dei widget dinamici nella barra delle applicazioni: a quelli del meteo, si aggiungono gli aggiornamenti in tempo reale dei widget dedicati allo sport, alla finanza e alle breaking news. Tali aggiornamenti vengono mostrati per brevi intervalli di tempo per poi, in caso di mancata interazione da parte dell’utente, sparire per lasciare nuovamente posto al meteo.

Infine, a proposito di metodi in input, Microsoft ha segnalato un aggiornamento del modello per la scrittura a mano libera in U.S. English (EN-US), finalizzato a rendere il tutto più rapido e preciso.

Per controllare la lista completa dei fix e dei problemi noti delle nuove build 22621.440 e 22622.440, potete visitare la pagina ufficiale a questo link. Se fate già parte del programma Beta, potete installare la nuova build semplicemente entrando in Windows Update ed eseguendo la ricerca di nuovi aggiornamenti. Tutte le novità grandi e piccole viste negli ultimi mesi dovrebbero confluire nell’aggiornamento Windows 11 22H2, che dovrebbe essere reso disponibile per tutti gli utenti Windows 11 nel mese di settembre 2022.

Leggi anche: Microsoft annuncia l’evento Ignite, il primo di nuovo in presenza