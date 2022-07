Il colosso di Redmond ha annunciato che a ottobre terrà un evento dal vivo con la conferenza Microsoft Ignite che sarà la prima dell’azienda a svolgersi anche in presenza dall’inizio della pandemia.

Microsoft sta pianificando eventi di persona in varie città di tutto il mondo, con un evento centrale al Seattle Convention Center.

L’evento tecnologico Microsoft Ignite si terrà a Seattle tra il 12 e il 14 ottobre

Microsoft ha in programma di aprire la registrazione per Ignite alla fine di agosto e spiega che l’esperienza di persona di Seattle includerà attività altamente interattive e coinvolgenti presso il Seattle Convention Center.

La società afferma nelle FAQ che per la partecipazione in presenza ci saranno delle limitazioni, ma non specifica come prevede di limitare l’esposizione dei partecipanti al COVID-19.

La conferenza offrirà ai partecipanti l’opportunità di esplorare le ultime innovazioni, imparare dagli esperti di prodotto e dai partner, migliorare le proprie competenze e creare connessioni in tutto il mondo.

L’evento Microsoft Ignite si terrà pochi giorni prima del decimo anniversario del lancio della linea di tablet Surface e secondo alcune indiscrezioni la società avrebbe in programma di celebrare la ricorrenza lanciando nuovi prodotti questo autunno, a partire dall’aggiornamento 22H2 per Windows 11 alla fine di settembre e probabilmente anche tutti gli ultimi aggiornamenti di Windows, Office e Azure.

Da aprile 2020 Microsoft ha tenuto tutti i suoi eventi interni ed esterni in modalità esclusivamente digitale a causa della pandemia, incluse le conferenze Microsoft Build e diversi eventi speciali relativi a giochi, cloud e Windows.

