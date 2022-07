WhatsApp Beta per iOS 22.16.0.75 anticipa una piccola novità per le reazioni

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’app per iOS attraverso il TestFlight Beta Program: è arrivata la versione 22.16.0.75 (2.22.16.0.75 nelle Impostazioni dell’applicazione). Se vi state chiedendo quali novità questa nuova versione dell’app porti con sé, sappiate che di già disponibile non c’è un bel niente: il team di sviluppo sta lavorando per introdurre le anteprime delle reazioni nella lista delle chat, tuttavia la funzione dovrebbe essere resa disponibile soltanto con un futuro aggiornamento.

Ricordandovi che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato le ultime nuove aggiunte di WhatsApp per iOS relative a gruppi e aggiornamenti di stato, scopriamo in anteprima quest’altra comoda novità.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.16.0.75

Un paio di settimane addietro, nel nostro articolo dedicato a WhatsApp Beta per Android 2.22.16.6, vi avevamo parlato esattamente della stessa novità trattata in questa sede: l’anteprima delle reazioni. Grazie a questa funzione, in caso di ricezione di un messaggio, viene eliminata la necessità di aprire la chat in cui la reazione sia stata ricevuta: la stessa viene mostrata direttamente nella lista delle chat.

Nel caso di WhatsApp Beta per Android la novità è già stata resa disponibile per alcuni utenti, invece nell’app per iOS risulta ancora in fase di sviluppo. Come potete vedere dallo screenshot, le anteprime delle reazioni funzionano esattamente come descritto poc’anzi. Il rovescio della medaglia tocca tutti coloro che non abbiamo interesse per questa funzione: una volta rilasciata, non potrà essere disattivata, neppure disabilitando le notifiche delle reazioni dalle Impostazioni di WhatsApp.