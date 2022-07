Vodafone ha annunciato di avere stretto una partnership con McDonald’s Italia in virtù della quale il popolare operatore telefonico realizzerà un’infrastruttura di rete costituita da una doppia connettività, in fibra e 5G, in tutti i 640 ristoranti della catena di fast food.

Il team di Vodafone ci tiene a mettere in evidenza che si tratta della prima rete dati retail di questo tipo in Italia, una soluzione definita “a prova di futuro” e che dovrebbe essere in grado di soddisfare le necessità di cambiamento veloce e sviluppo continuo di McDonald’s.

Come cambierà McDonald’s grazie a Vodafone

Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia, precisa che “Infrastrutture come questa possono essere realizzate solo da un operatore convergente che continua a investire sull’innovazione della propria rete”, aggiungendo che Vodafone può essere considerato un partner ideale per i grandi clienti che hanno importanti progetti di evoluzione digitale del business.

Anche Paola Pavesi, Technology Director di McDonald’s Italia, mette in risalto l’importanza di tale nuova partnership, spiegando che da anni l’azienda di ristorazione lavora ad uno sviluppo integrato di digitalizzazione e multicanalità per gestire al meglio i cambiamenti legati a servizio e canali di consumo. Basti pensare a tal proposito a canali come McDrive, McDelivery, Take Away e App, tutti entrati di fatto nella quotidianità dei consumatori italiani.

Chi è solito frequentare i punti vendita di questo fast food avrà avuto modo di provare i chioschi per l’ordine self, il servizio al tavolo, i menù digitali, le promozioni tramite l’App McDonald’s o l’accesso WiFi per tutti i visitatori, rendendosi conto che la connettività e le ultime novità in ambito tecnologico rappresentano elementi fondamentali per il successo di McDonald’s.

Ed è proprio qui che entra in gioco Vodafone con la sua nuova infrastruttura di rete basata su fibra e 4G/5G, che dovrebbe garantire una grande flessibilità e la possibilità di fruire dei vari servizi con grande velocità e latenza bassissima, il tutto senza trascurare la sicurezza.

Il vostro prossimo pasto da McDonald’s, pertanto, potrebbe essere ancora più “connesso”.

Leggi anche: le migliori offerte ADSL e fibra