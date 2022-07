L’aggiornamento di questa settimana della campagna Pronte & in Stock di NVIDIA porta un gran numero di nuove offerte dedicate alle schede grafiche RTX Serie 30, disponibili a prezzo scontato e in pronta consegna sia in versione standalone, per completare la propria configurazione per il PC desktop, che integrate all’interno di alcuni interessanti notebook da gaming. Grazie alla campagna Pronte & in Stock, ricordiamo, NVIDIA punta a semplificare il passaggio a soluzioni RTX Serie 30 per gli utenti che hanno la possibilità di registrare un deciso salto in avanti delle performance dei propri PC dal punto di vista grafico. Vediamo le offerte dedicate alle GPU di casa NVIDIA di questa settimana:

Pronte & in Stock: le schede video NVIDIA in offerta questa settimana

Con l’aggiornamento settimanale di Pronte & in Stock, NVIDIA propone sei modelli di GPU in offerta affidandosi, come sempre, ad alcuni partner di riferimento del mercato italiano come Amazon, Next e MediaWorld. I modelli in offerta sono tutte RTX 3080 Ti e RTX 3090, soluzioni che garantiscono prestazioni di livello assoluto.

Tra le offerte più interessanti troviamo la MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G in sconto a 1.400 euro su Amazon con un risparmio di quasi 200 euro rispetto al prezzo di listino. Da segnalare, inoltre, la possibilità di puntare sulla ASUS TUF-RTX3080TI-12G-GAMING in sconto a 1.299 euro da MediaWorld. A completare la serie di offerte sulle GPU NVIDIA troviamo le proposte di Next, un altro rivenditore partner di riferimento di NVIDIA per il mercato italiano.

In questo caso, segnaliamo la Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 12GB in offerta a 929,90 euro. Chi è in cerca di qualcosa in più lato prestazioni può puntare su due modelli di RTX 3080 Ti. Tra le offerte, infatti, troviamo la ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC in offerta a 1.279 euro ed anche la Zotac GeForce RTX 3080 Ti Trinity LHR in offerta a 1.279 euro. A completare le offerte di Next c’è la Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC a 1.399 euro.

I laptop con GPU NVIDIA RTX in offerta

A completare le novità di Pronte & in Stock di questa settimana troviamo tre offerte esclusive dedicate a laptop che integrano una scheda video RTX dedicata per la gestione del comparto grafico. La prima offerta che segnaliamo è riservata all’Acer Aspire 7 in sconto a 999 euro da MediaWorld. Il notebook in questione include la GPU RTX 3050 Ti oltre al processore Ryzen 7 5700U, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

In offerta c’è anche HP Victus proposto in sconto a 1.299 euro su Amazon. Il modello in questione può contare sulla scheda video RTX 3060 a cui si affianca il processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Tra le offerte della settimana c’è spazio anche per l’ASUS G513 in sconto a 1.399 euro da Unieuro. Il notebook può contare sulla scheda video RTX 3060 di NVIDIA che viene supportata dal Ryzen 7 4800H, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD ed un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

