Non è una novità che Acer proponga delle campagne promozionali sul proprio store ufficiale, ma stavolta gli sconti sono piuttosto cospicui, seppur di breve durata. Alle ore 12:00 di oggi, 29 luglio 2022, è partito infatti un nuovo Flash Weekend, che propone uno sconto del 20% su tutto il catalogo del brand. Dunque, una promozione decisamente interessante, perché va a coprire un po’ tutte le esigenze, sia di chi cerca un computer portatile o un fisso, sia di chi non intende spendere chissà quali cifre, e magari cerca qualche accessorio o delle periferiche. Ma bando alle ciance, scopriamo tutti i dettagli di questa nuova promozione di Acer.

Al via il Flash Weekend di Acer con sconti del 20% su tutto

La promozione in questione di Acer è in vigore dalle 12:00 di oggi, 29 luglio 2022, e rimarrà tale fino a lunedì 1° agost0, allo stesso orario (ore 12:00 del mattino). In questo arco di tempo, come anticipato, è possibile approfittare di uno sconto del 20% disponibile su tutti i prodotti presenti nell’Acer Store, dai portatili ai PC desktop, passando per monitor, periferiche, accessori da gaming e non, e altro ancora.

Non servono né coupon né altre procedure, perché gli sconti vengono applicati direttamente nel carrello, dunque ben prima di procedere col pagamento. A seguire vi linkiamo la pagina contenente tutte le offerte disponibili e i prodotti acquistabili, schermata principale da cui poter scegliere quello che vi serve. Ma non dimenticatevi che c’è tempo fino a lunedì primo agosto.

Tutti i prodotti Acer in offerta per il Flash Weekend, scontati del 20%

In copertina Acer Nitro 5 (qui la nostra recensione della versione entry 2021 con la RTX 3060)

