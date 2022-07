Sembra che la stessa AMD abbia fatto trapelare un elenco dei prossimi processori desktop della serie Ryzen 7000 prima del lancio ufficiale.

Un sito Web ufficiale di AMD collegato al marketing aziendale si è lasciato sfuggire quella che potrebbe essere la lineup di lancio delle CPU Ryzen 7000 annunciate al Computex di maggio.

Ecco la possibile lineup delle CPU AMD Ryzen 7000

L’elenco trapelato menziona le quattro inedite CPU Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, tuttavia nella libreria non c’è ombra della serie Ryzen 7 7800X o Ryzen 3 7000.

Sulla base di questa indiscrezione AMD avrebbe in programma una lineup simile a quella della serie 5000, tuttavia l’elenco potrebbe essere incompleto o errato e in ogni caso il documento non contiene atre indicazioni oltre ai nomi delle SKU.

I nuovi processori Ryzen 7000 sono basati sulla nuova architettura a 5 nm chiamata “Zen 4” e raddoppiano la quantità di cache L2 per core, oltre ad aumentare di oltre il 15% le performance single-thread.

Le nuove CPU saranno inoltre dotate di un nuovo die di I/O a 6 nm, che include la grafica basata sull’architettura AMD RDNA 2 e il supporto per DDR5 e PCI Express 5.0.

Secondo precedenti indiscrezioni il debutto commerciale dei nuovi processori Ryzen 7000 sarebbe programmato per il prossimo 15 settembre.

