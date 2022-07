Secondo le ultime statistiche le varie versioni di Windows sono installate su oltre 1,5 miliardi di computer in tutto il mondo e non si tratta di una casualità. Il sistema operativo di Redmond si è evoluto nel corso degli anni fino a diventare una soluzione solida, potente e affidabile per qualsiasi tipo di necessità.

Microsoft ha puntato molto sulla sicurezza di Windows 10, dotandolo di un sistema di protezione evoluto in grado di bloccare in tempo reale gli eventuali malware che dovessero entrare nel sistema, riducendo drasticamente i rischi per l’utente. Tra le funzioni più importanti vale la pena segnalare anche Secure Boot, che rende più sicuro l’avvio del POC, una fase molto delicata visto che potrebbe essere sfruttata da un malintenzionato per infettare il sistema.

Le offerte di GoDeal24

Se avete un PC sapete che a intervalli periodici è consigliabile installare una versione più aggiornata del sistema operativo, ma spesso il costo per l’acquisto di una nuova licenza rappresenta un freno per gli utenti. Il prezzo di listino di Windows 10, ad esempio, è di 199,99 dollari, decisamente tanti per molti utenti. Eppure è possibile portarsi a casa una licenza ufficiale e originale spendendo solamente una frazione di quel prezzo.

Come? Semplice, grazie a Godeal24, store online specializzato nella rivendita di chiavi di attivazione che, tra le altre occasioni, vi permette di portarvi a casa una licenza di Office 2021 spendendo appena 25 euro invece degli oltre 400 necessari per l’acquisto sul sito ufficiale.

Volete qualche altro esempio? In occasione della vendita lampo attiva in questi giorni su GoDeal24, potete acquistare le seguenti licenze a un prezzo davvero vantaggioso:

Prezzi decisamente allettanti, che possono scendere ulteriormente se trovaste degli amici con cui condividere l’acquisto di un pacchetto che può contenere fino a 5 licenze. In questo caso il prezzo di Windows 10 scende fino a circa 6 euro, quello di Office 2021 può arrivare a poco più di 13 euro:

Un ulteriore risparmio è possibile acquistando uno dei tanti bundle disponibili, che vi permette di portarvi a casa una chiave di attivazione di Windows 10 o Windows 11 e una di Office, in una delle tante versioni disponibili, spendendo cifre davvero vantaggiose. In questo caso vi basterà utilizzare il coupon GOLE62 per ottenere uno sconto del 62% e ottenere i seguenti prezzi:

Con il coupon GOLE50 invece potete avere uno sconto del 50% su alcune versioni particolari di Windows 10, da installare sul server aziendale o domestico, nel caso ne aveste uno:

Godeal24 dispone inoltre di un ricco catalogo di utility, per mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer. Anche in questo caso è possibile risparmiare fino all’80% sull’acquisto delle licenze, senza che sia richiesto un codice particolare.

Perché dunque mettere a rischio la sicurezza del vostro PC e dei vostri dati ricorrendo a licenze non originali quando con pochi euro potete dormire sonni tranquilli? L’affidabilità di Godeal24 è confermata anche dai giudizi degli stessi utenti, che su Trustpilot hanno consentito alla compagnia di ottenere un punteggio del 98% nelle recensioni, davvero lusinghiero.

Ricordate che una volta completato l’acquisto riceverete una mail con le istruzioni per scaricare il software originale e la chiave da utilizzare per la sua attivazione. Per qualsiasi problema poi è presente il servizio assistenza che risponde 24 ore al giorno, sette giorni su sette, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria