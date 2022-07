Nonostante la crisi di Governo in atto, il fondo per gli incentivi per moto e scooter elettrici è stato rifinanziato. Sul piatto ci sono altri 20 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai precedenti 15 stanziati a maggio e presto terminati. Con un emendamento al decreto Semplificazioni presentato dai deputati del Movimento 5 Stelle Davide Crippa, Luca Sut e Giuseppe Chiazzese, ecco un’ulteriore spinta alla mobilità elettrica. La mossa si spiega con un semplice trasferimento di fondi: ridotti quelli per gli incentivi delle auto ibride plug-in, e per l’appunto rifinanziati quelli per moto e scooter elettrici, certo ben più apprezzati come testimoniano i numeri. Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Di nuovo rabboccato l’ecobonus per moto e scooter elettrici con un 20 milioni di incentivi

Con un post intitolato “20 milioni di euro per l’acquisto di scooter e moto elettrici” Giuseppe Chiazzese del Movimento 5 Stelle ha condiviso tale traguardo su Facebook con queste parole:

Assieme ai colleghi Luca Sut e Davide Crippa siamo riusciti a reperire 20 mln di € da destinare al fondo per l’acquisto di scooter e motociclette elettriche. Nei prossimi giorni tale somma sarà quindi caricata sul portale ecobonus.mise.gov.it e a disposizione dei cittadini che potranno acquistare un veicolo elettrico a due ruote con uno sconto fino al 40%. L’impegno a favore di una mobilità pulita e sostenibile va avanti con la massima determinazione.

A ulteriore conferma del tutto, ecco qua uno scatto che prova quanto annunciato, scatto condiviso dal deputato pentastellato Luca Sut sul proprio profilo Facebook.

Nello specifico questi 20 milioni di euro sono destinati ai ciclomotori elettrici di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (salvo modifiche). Dunque, niente bici elettriche e monopattini, ma scooter e moto elettriche per la città e non solo.

Come al solito, lo sconto massimo usufruibile è pari al 30% fino a un massimo di 3.000 euro, sconto che sale al 40% o al massimo a 4000 euro nel caso in cui, nel medesimo tempo, chi acquista uno scooter o una elettricoa rottama un veicolo della categoria L omologato Euro 0, 1, 2 o 3.

Tutto il resto rimane tale e quale a prima. Ma in attesa dell’effettiva disponibilità dei nuovi fondi, per saperne di più resta sempre disponibile il sito web ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico riservato all’ecobonus, accessibile da qui.

