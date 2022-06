Spesso molti degli incentivi e dei bonus statali messi a disposizione dal Governo creano confusione, perché promossi e descritti in maniera non sempre chiara, e sovente forieri di dubbi e questioni che, un portale apposito potrebbe facilmente fugare. Proprio per questo il Ministero dello Sviluppo Economico ha ben pensato di creare e rendere pubblico un sito web che ha l’obiettivo di far conoscere nella maniera più semplice il tutto: gli incentivi e i bonus statali disponibili per i cittadini, gli enti, le istituzioni, oltre che per imprenditori e aspiranti tali. Il portale in questione, reperibile su incentivi.gov.it, è online da qualche ora, vediamo perciò di che si tratta e in che modo può tornare utile.

Cos’è e come usare il portale per incentivi e bonus statali

Di recente vi abbiamo proposto una soluzione terza come BonusX, una piattaforma gratuita pensata proprio per facilitare l’accesso ai bonus statali. Ebbene, ora c’è l’alternativa ufficiale, quella del MiSE, che il ministro Giorgetti ha presentato così:

É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti. Navigando nella piattaforma si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del MiSE. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali.

Si tratta dunque di un portale in cui trovare tutte le informazioni necessarie relative agli incentivi e ai bonus statali finanziati e previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal PNRR. Una sorta di motore di ricerca che, attraverso la propria home page, guida l’utente tramite quattro percorsi:

per profilo , adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini;

, adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini; per parola chiave ;

; per categorie di interesse , ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione;

, ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione; esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.

C’è una scheda sintetica riservata ad ogni incentivo che descrive le informazioni da sapere, a chi si rivolge, cosa prevede, le date di apertura e di chiusura del bando, l’ambito territoriale, la modulistica necessaria, gli eventuali costi, se si tratta di un bando attivo, in arrivo o chiuso, il sito web di riferimento e altro ancora. Ecco un esempio:

Oggi come oggi il portale, reperibile su incentivi.gov.it permette di trovare tutti gli incentivi e bonus statali del Ministero dello Sviluppo Economico ma in futuro sarà aperto anche alle misure e alle sovvenzioni delle altre amministrazioni centrali e degli enti territoriali.

In ogni caso, si tratta di uno strumento opportuno e dovuto che torna piuttosto utile per muoversi nel marasma di informazioni in materia, per avere un’idea chiara e ufficiale, un motore di ricerca utile a usufruire di tutte le misure e gli incentivi adatti alle varie esigenze e personalità. E i diversi percorsi per cercare ciò che serve, e la semplicità di navigazione con cui il portale si presenta sono un valore aggiunto, un aspetto che è di supporto ad aspiranti imprenditori, a imprese e professionisti, ad enti e istituzioni o a qualsiasi cittadino interessato, anche a chi non è particolarmente avvezzo al web.

Per tutti i dettagli e le informazioni in proposito vi rimandiamo al portale stesso, incentivi.gov.it.

