Poche ore fa il noto leaker kopite7kimi ha condiviso su Twitter le caratteristiche principali della “bestia”, così da lui chiamata, riferendosi ad una inedita scheda video NVIDIA di fascia top: non è chiaro se questa componente verrà introdotta all’interno del portfolio prodotti del colosso di Santa Clara come la GeForce RTX 4090 Ti o come nuovo modello della serie estrema TITAN.

Tramite un altro tweet, il leaker ha condiviso un ulteriore dettaglio sulla tanto chiacchierata RTX 4090. Andiamo a scoprire tutto queste indiscrezioni, facendo il punto della situazione sulla nuova serie di schede video NVIDIA GeForce RTX della serie 40.

Che sia RTX 4090 Ti o la nuova TITAN, NVIDIA sfornerà un concentrato di potenza grafica

Come anticipato in apertura, giungono nuove indiscrezioni sulle schede grafiche NVIDIA grazie al leaker kopite7kimi, non di certo l’ultimo arrivato nell’ambito delle indiscrezioni riguardanti il colosso americano, che ha condiviso sul social network Twitter quelle che sembrano essere le specifiche di un inedito modello top di gamma dell’azienda, un probabile concentrato di potenza grafica.

"the beast"

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

total board power ~800W — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

Nel recente tweet, che potete consultare subito sopra, parte affermando che l’inedito modello NVIDIA top gamma in questione sarà basato sulla GPU AD102 ma con un nuovo design (PG137 contro il PG139 della RTX 4090) necessario, probabilmente, per tenere a bada le prestazioni, anche considerando il dato sul TDP che dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 W, un dato significativamente più alto rispetto al TDP da 450 W previsto per la (altrettanto attesa) RTX 4090. Un TDP odel genere potrebbe costringere NVIDIA a portare per la prima volta su una scheda video il nuovo sistema con doppi connettori di alimentazione a 16 pin.

Analizzando gli altri dettagli, questa SKU potrebbe includere 142 multi-processori di streaming, per un totale di 18176 CUDA core, circa l’11% in più rispetto a quanto previsto per la RTX 4090. Ultimo, ma non per importanza, il dato relativo alla memoria grafica: si parla di ben 48 GB di memoria GDDR6X a 24 Gbps, contro i 24 GB a 21 Gbps della RTX 4090: il mostro di potenza che NVIDIA parrebbe avere in serbo, dunque, potrebbe contare su una larghezza di banda massima di 1,1 TB.

Specifiche chiave a parte, il leaker non se l’è sentita di attribuire un nome a questa scheda grafica perché c’è un dubbio di base: si tratta della nuova NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti o di un nuovo modello della serie estrema TITAN? Non vi è la certezza che questa scheda grafica possa effettivamente essere prodotta ma, viste le numerose indiscrezioni al riguardo, anche recenti come quella condivisa poche ore fa, sembra che questa SKU sia effettivamente in fase di sviluppo.

La NVIDIA GeForce RTX 4090 potrebbe arrivare a breve: il punto della situazione sulla serie 40

Tramite un secondo tweet, kopite7kimi ha confermato che la NVIDIA GeForce RTX 4090 verrà svelata presto dal colosso americano, ma già sapevamo che sarebbe (probabilmente) stata la prima ad arrivare sul mercato: le voci in circolazione parlano di una presentazione prevista per il mese di ottobre, ma NVIDIA potrebbe anche optare per un annuncio anticipato.

About RTX 4090, we will see her soon. Nothing to say. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 25, 2022

Certo, manca ancora un tassello: NVIDIA non ha infatti mostrato la nuova architettura Ada sulla quale saranno basate le prossime schede grafiche RTX serie 40. Che gli annunci arrivino contemporaneamente?

I rumor più insistenti dell’ultimo periodo, oltre a svelarci sempre più nel dettaglio il mostruoso modello top di gamma, hanno fatto chiarezza sulle varie RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070. Le specifiche principali (e presunte) di queste tre schede grafiche della nuova generazione NVIDIA sono riportate all’interno della tabella presente poco sopra. Certo è che gli attesi membri della nuova serie RTX 40, specie i modelli più estremi, sono seriamente candidati a finire nella nostra selezione delle migliori schede video.

