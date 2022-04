Una nuova fuga di notizie aggiunge ulteriori indiscrezioni sulla prossima generazione di schede grafiche NVIDIA Ada Lovelace (RTX 4000).

L’autore delle indiscrezioni è il solito leaker kopite7kimi che, tramite due tweet, racconta di una scheda grafica con 48 GB di memoria e un TGP assurdo da 900 W, oltre a fare il punto sulle prossime RTX 4080 e RTX 4070 del produttore statunitense.

Il noto leaker kopite7kimi ci sta pian piano aiutando a mettere in ordine i pezzi del puzzle relativo alla prossima generazione di schede grafiche NVIDIA.

Dopo averci informato che le prossime RTX 4000 non dovrebbero supportare lo standard PCIe 5.0, ha recentemente condiviso su Twitter i dettagli di una scheda grafica assurda che dovrebbe andarsi a piazzare al di sopra della attesa NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti.

Considerando che la RTX 4090 “base” dovrebbe avere un TGP di 600 W, questa presunta scheda grafica di fascia altissima dovrebbe essere dotata di una GPU AD102 con TGP da 900 W, ben 48 GB di memoria grafica GDDR6X a 24 Gbps e due connettori da 16 pin.

In fact, there is another full-fat AD102 SKU with 900W TGP, 48G 24Gbps GDDR6X, 2*16pin and higher frequency.

But no one knows whether it will become an actual product. Because the test board of AD102 has more than two 16pin connectors, so everything is possible.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022