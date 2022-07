Corsair annuncia oggi le nuove memorie Vengeance RGB DDR5 ottimizzate per i gamer più esigenti e per le workstation di ultima generazione.

I nuovi moduli RAM di Corsair sono dotati dell’iconico design RGB e sono inizialmente disponibili con velocità fino a 6.400 MT/s e capacità fino a 32 GB (2×16 GB) e nelle prossime settimane anche con frequenza massima di 6.600 MT/s e kit da 2×32 GB.

Caratteristiche principali delle memorie Corsair Vengeance RGB DDR5

Le memorie Vengeance RGB DDR5 vantano un’illuminazione RGB dinamica regolabile singolarmente a dieci zone racchiusa in una barra panoramica che avvolge la parte superiore di ogni modulo, illuminando ogni sistema con vivaci effetti personalizzabili tramite il potente e versatile software iCUE di Corsair che consente anche di salvare profili Intel XMP 3.0 personalizzati che saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Come per tutte le memorie DDR5 Corsair, i moduli Vengeance sono dotati di chip di memoria selezionati scrupolosamente per assicurare prestazioni ad alta frequenza costanti, di un PCB a prestazioni elevate per garantire un segnale stabile e di qualità eccellente e di un elegante ed efficiente dissipatore di calore in alluminio.

Disponibilità e prezzi delle nuove memorie Vengeance RGB DDR5

Le memorie Vengeance RGB DDR5 sono ora disponibili presso il negozio online Corsair a partire da 259,99 euro per il kit da 32 GB (2x16GB) DDR5 DRAM 5200MHz C40. Le memorie Vengeance RGB DDR5 sono acquistabili anche su Amazon.

Leggi anche: Migliori RAM di Luglio 2022, ecco i nostri consigli