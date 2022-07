Stando a quanto riportano i colleghi di 9to5google, nel prossimo futuro sarebbe in arrivo una nuova funzionalità probabilmente gradita a molti utilizzatori dei Chromebook. I portatili mossi da ChromeOS (non più Chrome OS come vi abbiamo riportato) dotati di connettività dati potranno funzionare come hotspot Wi-Fi.

I Chromebook potranno essere utilizzati come hotspot Wi-Fi alla stregua degli attuali dispositivi Android e iOS

Come tutti ben sappiamo i Chromebook sono computer portatili mossi dal sistema operativo made in Google ChormeOS e, a differenza di un comune notebook, necessitano di una connessione a internet per essere utilizzati nel pieno delle proprie funzionalità.

Proprio per questo motivo negli ultimi anni sono apparsi sul mercato sempre più modelli dotati non solo di connettività Wi-Fi ma anche di connettività dati. Prima che ciò accadesse gli utenti erano costretti ad utilizzare un altro dispositivi (smartphone o tablet) per condividere la connessione al fine di utilizzare il proprio Chromebook.

Ora sembra che Big G si stia preparando ad implementare una nuova funzionalità su questi notebook, nel codice di ChromeOS è apparso infatti un nuovo flag denominato “Punto di accesso” la cui descrizione recita “Consente al Chromebook di condividere la propria connessione Internet cellulare con altri dispositivi tramite Wi-Fi.”

I dettagli in merito al momento sono praticamente inesistenti, ma è lecito presumere che si tratti di una funzione in tutto e per tutto analoga a quella già esistente su smartphone e tablet; dovrebbe essere possibili scegliere e modificare il nome della rete così come la password, e potrebbe essere implementato un nuovo toggle dedicato per attivare la funzione in maniera rapida e semplice.

Considerando che solitamente la batteria con cui sono equipaggiati i Chromebook è più capiente di quella di uno smartphone o di un tablet, ciò potrebbe essere molto utile per tutti coloro che sono soliti lavorare in mobilità. Al momento non è chiaro quando la nuova funzione verrà implementata e rilasciata per tutti, ma considerando lo stato embrionale dello sviluppo, potrebbe volerci ancora un po’ di tempo.

Potrebbe interessarti anche: i migliori Chromebook di Luglio 2022, ecco i nostri consigli