L’ecosistema di Apple comprende numerosi prodotti il cui design si è pian piano evoluto nel corso degli anni, con il passaggio da una generazione all’altra, tra quelli che invece sono cambiati di meno spicca sicuramente l’iMac: il computer all-in-one di Cupertino non ha mai subito pesanti stravolgimenti concettuali e/o estetici, ma un nuovo brevetto sembra spianare la strada ad un’autentica rivoluzione.

Insomma, dopo le indiscrezioni di fine giugno sui piccoli ritocchi dei prossimi iMac con chip M2 e quelle più recenti su un fantomatico iMac Pro di nuova generazione, vediamo ora un concept nettamente più estremo e futuristico.

iMac tutto in vetro: il brevetto di Apple

L’esistenza di un brevetto — è bene specificarlo subito — non garantisce in alcun modo che un simile prodotto verrà effettivamente realizzato e commercializzato, tuttavia non è priva di significato: vuol dire, infatti, che il richiedente sta quantomeno prendendo in considerazione una determinata soluzione. Nel caso di specie, implica che Apple stia valutando la fattibilità di un computer desktop all-in-one costruito interamente con un singolo foglio di vetro curvo con il display incorporato.

Un nuovo brevetto, infatti, è stato appena accordato ad Apple dall’USPTO (United States Patent and Trademark Office) e parla di un “Electronic Device with Glass Housing Member“. Stando al brevetto, questo all-in-one Mac — che potrebbe dunque essere un nuovo iMac — consisterebbe in un singolo pannello in vetro con la porzione superiore occupata dallo schermo e quella inferiore curva ad un’estremità e pensata per poggiare sul tavolo e per accogliere dispositivi di input come tastiera e trackpad. Proprio il vetro, dunque, costituirebbe la principale struttura di supporto per tenere il display in posizione e nella parte alta non mancherebbe di spazio per integrare una classica webcam iSight.

Dal momento che un computer del genere sarebbe tutto racchiuso in un singolo pezzo, la sola porzione curva inferiore non sarebbe sufficiente per tenere lo schermo in posizione verticale per il normale utilizzo. La soluzione pensata dai tecnici di Apple per ovviare a questo problema sarebbe rappresentata da una sezione a cuneo che andrebbe ad incastrarsi nella sezione curva tra la base inferiore e il pannello per tenere su lo schermo. Tale sezione a cuneo, comunque, non assolverebbe solo a questa funzione strutturale, anzi sarebbe di dimensioni sufficienti per ospitare componenti come porte per connessioni di rete, periferiche e alimentazione. Insomma, assolverebbe anche allo scopo ulteriore di spostare componenti — e quindi peso — dal pannello superiore principale, garantendo al dispositivo anche una maggiore stabilità.

L’angolazione del vetro potrebbe essere regolata dall’utente agendo sulla sua posizione rispetto al cuneo, inoltre il brevetto di Apple parla di un ulteriore aiuto alla configurabilità del dispositivo che deriverebbe dalla possibilità di modificare direttamente la curvatura del vetro: il suo appiattimento o la sua piegatura, ad esempio, potrebbero renderlo più facile da trasportare o da riporre.

Tra le altre versioni di tale dispositivo illustrate nel brevetto, ce n’è una che abbandona il singolo pannello in vetro in favore di due pannelli ripiegabili l’uno contro l’altro, ancora una volta con un cuneo avente la funzione di tenere lo schermo in posizione verticale; alcune versioni potrebbero persino sostituire il cuneo con un secondo pannello piatto separabile da quello principale.

Per quanto riguarda la porzione inferiore, se da una parte Apple immagina di posizionarvi semplicemente periferiche quali tastiera e mouse, dall’altra non mancano idee più particolari, come ad esempio quella di uno slot in cui far scorrere la tastiera quando non nascosta nella sezione a cuneo, oppure quella di una tastiera — magari anch’essa in vetro — integrata direttamente nella porzione curva.

Il brevetto indica come inventori Keith J. Hendren, Paul X Wang, Adam T. Garelli, Brett W. Degner, Christiaan A. Ligtenberg e Dinesh C. Mathew.

