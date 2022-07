Oltre alle recenti indiscrezioni sui nuovi wearable Apple Watch 8 e AirPods Pro 2, sembrerebbe che nei cantieri di Casa Cupertino ci sia anche un nuovo iMac Pro. A dirlo è ancora una volta Mark Gurman di Bloomberg, che torna a ventilare il prossimo arrivo degli iMac per professionisti, dopo aver già riportato i primi dettagli a fine gennaio. Ma se in quell’occasione il giornalista parlava di un’eventuale implementazione dei chip Apple Silicon M1 Pro e M1 Max, stavolta la situazione è ben diversa, un po’ per i diversi mesi trascorsi, un po’ per quel che è accaduto alla scorsa WWDC 2022.

I nuovi iMac Pro arriverebbero con a bordo Apple Silicon M3 Pro e M3 Max

Ebbene sì, non gli M1, e nemmeno gli M2, ma addirittura sarebbero i futuri Apple Silicon M3 Pro e M3 Max ad alimentare i nuovi iMac Pro. Segno questo che ci sarà da pazientare ancora parecchio, visto che la Casa di Cupertino ha appena presentato la variante liscia di M2 sui nuovi MacBook Air e Pro 13″, con le versioni Pro, Max (e chissà che altro) ancora sotto i veli delle indiscrezioni.

Credo ancora che Apple stia lavorando su un iMac con uno schermo più grande destinato ai professionisti. Immagino che questo utilizzerà una variante del chip M3, probabilmente un M3 Pro e un M3 Max.

Con queste parole il sempre ben informato sul mondo Apple Mark Gurman riporta a galla iMac Pro, fuori produzione ormai da più di un anno (dal marzo del 2021). Dopo aver saltato la serie M1, a questo punto potrebbe darsi che salti anche la serie M2 per arrivare non prima del 2023 con le versioni Pro e Max di Apple Silicon M3, di cui al momento non sappiamo nulla, a parte la possibilità che dovrebbero essere i primi ad arrivare con il processo produttivo a 3 nanometri di TSMC (per inciso, M1 e M2 sono a 5 nm, nonostante di recente si vociferi anche di un eventuale Apple Silicon M2 Pro a 3 nm).

Dimensioni dello schermo maggiori a parte, Gurman non si è esposto oltre su questo presunto iMac M3, lasciando alle prossime settimane (ma anche mesi) ulteriori dettagli, che a questo punto è lecito aspettarsi.

In copertina il vecchio iMac Pro

