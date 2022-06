Apple potrebbe svelare a breve un nuovo iMac con chipset M2 e oggi un designer immagina come potrebbe essere dal punto di vista estetico.

Secondo quanto condiviso dal designer Parker Ortolani tramite Twitter, il nuovo iMac M2 potrebbe arrivare con nuove opzioni di colore più scure e con due nuove dimensioni da 24 pollici e 27 pollici.

Come si può vedere dai render, il designer immagina un iMac M2 dall’aspetto simile a Studio Display con cornici nere attorno allo schermo, e non bianche come nella gamma attuale, che secondo Apple si fondono più facilmente con l’ambiente circostante.

Nuova Magic Keyboard per iMac M2

Parker Ortolani immagina anche una nuovissima Magic Keyboard con il prossimo iMac M2, anche se non affronta la questione relativa alla porta di ricarica del Magic Mouse.

Al momento le informazioni sul prossimo iMac M2 scarseggiano, ma tra le varie speculazioni Mark Gurman di Bloomberg ad aprile ha riferito che Apple starebbe già lavorando su un nuovo iMac M3 da rilasciare entro la fine del prossimo anno, suggerendo che il colosso di Cupertino potrebbe saltare il chipset M2 per la sua linea di iMac.

