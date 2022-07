Uno dei fattori che maggiormente influenzano (e limitano) la vendita degli smartphone è indubbiamente il prezzo, che per i modelli più costosi e recenti supera ormai regolarmente i 300 euro. Senza per forza voler ripiegare su anonimi brand cinesi, di dubbia qualità costruttiva, potete rivolgervi ai modelli che hanno qualche mese sulle spalle ma che risultano ancora più intriganti perché protagonisti di offerte davvero imperdibili.

HONOR MagicWatch 2

È il caso di HONOR MagicWatch 2, protagonista di una strepitosa offerta su TomTop, noto store online che recentemente si sta rendendo protagonista di numerose offerte interessanti, che vi permette di portarlo a casa a metà del prezzo originale. Si tratta di un modello lanciato da HONOR nel 2020 ma decisamente attuale, grazie a una dotazione tecnica di tutto rispetto.

Si parte da uno schermo touch circolare AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel, decisamente elevata anche per gli standard attuali. Sotto la scocca trova posto un Kirin A1, prodotto da Huawei, affiancato da 4 GB di ROM e 32 MB di RAM, più che sufficienti per far girare LiteOS, sistema operativo leggero e votato all’autonomia.

Grazie alla batteria da 455 mAh non avrete particolari problemi a utilizzare lo smartwatch per una decina di giorni, qualcosina di più con un utilizzo non particolarmente intenso. La dotazione di sensori è particolarmente ricca, con misurazione del battito cardiaco, ricevitore GPS/GLONASS per tracciare le attività sportive senza che sia necessario avere lo smartphone con sé.

HONOR MagicWatch 2, proposto da TomTop nella versione da 46 millimetri, è resistente alle immersioni fino a 50 metri, è dotato di cinturino in fluoroelastomero a di colore nero e pesa appena 41 grammi, risultando quindi molto leggero al polso. Oggi potete portarvelo a casa a 79,75 euro utilizzando il link sottostante.

Acquista HONOR MagicWatch 2 su TomTop

Informazione Pubblicitaria