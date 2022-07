AV1 è un nuovo codec video che si sta diffondendo sempre più grazie al sostegno di alcune delle più grandi aziende tecnologiche, come Google, Amazon, Microsoft, Apple e Netflix.

Queste aziende, unite nella Alliance for Open Media, hanno creato il codec AV1 con il progetto di renderlo un’alternativa gratuita a HEVC (H.265), codec utilizzato per lo streaming 4K e Blu-ray UHD.

Tuttavia, se i principali produttori di TV hanno già implementato il supporto per la decodifica video AV1 nei propri dispositivi e Google (con YouTube) e Netflix hanno iniziato lo streaming di video in AV1, Apple pare essere piuttosto in ritardo e deve ancora implementare il supporto a livello di sistema per tale standard nei suoi prodotti nonostante sia un membro fondatore di Alliance for Open Media.

Apple si prepara a supportare il codec video AV1

Le cose potrebbero però presto cambiare, almeno ciò è quanto suggerisce la scoperta di riferimenti al codec AV1 nel codice di tvOS/iOS API 16.0 (in particolare kCMVideoCodecType_AV1 in AVFoundation).

Questa nuova variabile si va ad aggiungere al supporto per i codec video esistenti che sono etichettati kCMVideoCodecType_MPEG4, *_HEVC, *_DolbyVisionHEVC, *_VP9 in AVFoundation, che è il framework di Apple per i media audiovisivi.

L’ultimo processore del colosso di Cupertino, Apple M2, non sembra poter vantare il supporto hardware per il codec video AV1 ma il produttore statunitense potrebbe aggiungere il supporto per la decodifica software in alcuni dei dispositivi esistenti.

Del resto, quando nel 2017 Apple ha implementato il supporto al codec HEVC, tutti i dispositivi iOS, tvOS e Mac in grado di eseguire iOS/tvOS 11 o macOS High Sierra hanno ottenuto il supporto a questo standard e in molti casi ciò è avvenuto proprio via software.

Ricordiamo che il colosso di Cupertino ha in programma il lancio di un nuovo modello di Apple TV con processore A14 nella parte finale del 2022 e potrebbe essere proprio questo device il primo dell’azienda a poter vantare il codec video AV1.