Sembra strano ma tant’è. BMW ha presentato negli scorsi giorni la MINI elettrica cabrio, il momento ideale per stuzzicare la fantasia e la smania di chi l’acquisterebbe seduta stante. E invece altro non è che un esemplare unico, un modello che pare essere piuttosto dimostrazione di quel che BMW è capace, benché di nuovo non c’è praticamente nulla (capote in tessuto a parte). Ma ecco tutti i dettagli della MINI Cooper SE Cabrio, così si chiama.

In anteprima, la MINI Cooper SE Cabrio

Insomma, quella di BMW MINI pare una mossa un tantinello stramba, che sta destando non poca meraviglia fra gli appassionati e non solo. E a ragione visto che la MINI Cooper SE Cabrio è di fatto un’auto bella e finita, che può circolare e che, volendo potrebbe essere venduta. Insomma non si tratta di un prototipo o del solito concept da esposizione nei saloni, ma di un’auto vera e propria, che ha il solo problema di essere un modello unico, un veicolo dimostrativo insomma.

This toy is electric. Electrified open-air fun of the future. BMW intitola così il comunicato stampa dedicato che la presenta e la mostra in azione sulle strade statunitensi, più che altro per tastare il terreno verso una futura implementazione in gamma, con buone probabilità.

La MINI Cooper SE Cabrio, rispetto al modello hatchback in vendita ormai da un po’ è praticamente la stessa, fatta eccezione per la cappotta in tessuto, che può essere aperta e chiusa in 18 secondi, anche in movimento fino a 30 km/h. Per il resto, è la solita MINI elettrica, dotata di un motore da 184 cavalli (135 kW), che scatta da 0 a 100 km/ in 7,7 secondi e garantisce un’autonomia di 230 chilometri.

Questo esemplare unico è stato mostrato al pubblico al MINI Takes the States 2022 negli scorsi giorni. Ma ci sono buone probabilità che prossimamente ne sapremo di più, magari in veste di auto da commercializzare. Per maggiori dettagli e per una valanga di immagini, in fonte c’è il comunicato stampa dedicato.

