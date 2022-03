La MINI Paceman tornerà, e sarà un crossover elettrico. Questo è quanto emerge dai cantieri del marchio di casa BMW, un marchio che da più di un decennio a questa parte ha saputo liberarsi dalla connotazione originaria, che lo inquadrava come casa di sole utilitarie sportiveggianti, rivelandosi invece capace di andare a coprire via via più segmenti.

Il prossimo obiettivo, dunque, è quello dei crossover elettrici, il settore che tira di più in questi ultimi tempi in cui la fanno da padrone auto come Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 e simili. L’azienda mira a entrarci con una vecchia conoscenza, MINI Paceman, un nome un po’ sfortunato proposto dieci anni fa e ben presto uscito di produzione a causa del misero successo. Sarà questa l’occasione per il riscatto?

Cosa sappiamo della MINI Paceman elettrica

Scordatevi la MINI Paceman che gira sulle nostre strade, se ve la ricordate, considerando lo scarso successo ottenuto. Stando a quanto dichiarano i colleghi di Car Magazine, manterrà sì l’aspetto da crossover sportivo, ma si presenterà come un’auto elettrica a 5 porte a tutto vantaggio dell’abitabilità e della versatilità. Le dirette avversarie con cui potrebbe andarsi a confrontare sono Opel Mokka-e, Ford Puma (che entro il 2024 dovrebbe arrivare in versione elettrica) e simili.

Quello che sappiamo finora, stando alla fonte succitata, è che MINI Paceman elettrica dovrebbe arrivare anche in una versione con la trazione integrale, con motori elettrici BMW e con una batteria da 60 kWh che le garantirebbe un’autonomia di circa 400 km. Difficile ipotizzare per il momento la piattaforma su cui si baserà, ma è lecito pensare a un’evoluzione di quella già presente e adattata ai veicoli a zero emissioni, qualcosa in stile Cooper SE, per intenderci.

Comunque, la MINI Paceman arriverà, anzi tornerà, sul mercato in versione elettrica fra un paio d’anni secondo quanto emerso, nel 2024. Dunque, ne sapremo di più nei prossimi mesi.

In copertina, la nuova MINI elettrica 2023 camuffata

