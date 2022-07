Continuano le offerte speciale dello store di Acer. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, fino al 28 luglio sono disponibili i Cyber Sconti sullo store dell’azienda con la possibilità per gli utenti di acquistare notebook, monitor e altri prodotti Acer con sconti fino a 300 euro.

Per oggi e domani, 18 e 19 luglio, c’è un’ulteriore promozione da sfruttare. I Cyber Sconti diventano ancora più convenienti grazie alla possibilità di sfruttare, su tutti i prodotti già scontato, un codice promozione che garantisce uno sconto extra del 5% che l’azienda mette a disposizione in occasione del “Cyber Monday”.

La nuova promozione si estende a tutta la gamma Acer già in offerta e rappresenta l’occasione giusta per poter massimizzare il risparmio, acquistando il prodotto desiderato con condizioni ancora più agevolate. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova promozione valida fino alla mezzanotte del 19 luglio:

Lo store di Acer offre il 5% di sconto extra su tutti i prodotti già scontati ma solo fino al 19 luglio

C’è tempo fino al prossimo 19 luglio per ottenere un extra sconto del 5% sui prodotti già in offerta sull’Acer Store. La promozione è accessibile per tutti gli utenti. Basta inserire il codice promozionale CYBER5 in fase di acquisto nell’apposita sezione CODICE SCONTO del carrello. Una volta cliccato sul tasto applica, quindi, il prezzo d’acquisto del prodotto (o dei prodotti) sarà automaticamente ridotto del 5%, garantendo un risparmio aggiuntivo.

Ricordiamo, inoltre, che le offerte dei Cyber Sconti di Acer garantiscono diversi vantaggi aggiuntivi. Acquistando dallo store ufficiale di Acer, infatti, si potrà beneficiare della consegna gratuita e si avrà anche la possibilità di reso gratuito sui prodotti acquistati. Da notare, inoltre, che per il pagamento c’è l’opzione aggiuntiva rappresentata dall’acquisto in 3 rate senza interessi (con Klarna oppure con PayPal).

Per quanto riguarda le offerte disponibili, il codice promozionale che dà diritto ad uno sconto extra è applicabile su tutti i prodotti in sconto. A fine articolo trovate il link alla pagina ufficiale della promozione. Utilizzando la funzione di ricerca avanzata potete impostare i filtri di ricerca desiderati e individuare il prodotto più adatto alle vostre esigenze. Come sottolineato in precedenza, le opzioni non mancano.

Per facilitarvi la ricerca, qui di seguito, trovate un elenco delle migliori offerte dei Cyber Sconti Acer su cui è possibile beneficiare dello sconto extra del 5%. Ecco le offerte da tenere d’occhio:

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte proposte da Acer con i Cyber Sconti e sulle quali è possibile sfruttare il codice promozione CYBER5 per ottenere uno sconto extra, rispetto al prezzo già scontato, del 5%. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile accedere al link qui di sotto:

>> Scopri tutte le offerte dei Cyber Sconti di Acer con extra sconto del 5% <<