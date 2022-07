Prendono il via oggi i Cyber Sconti dell’Acer Store. A disposizione degli utenti in cerca di un nuovo notebook, di un PC desktop o anche di un nuovo monitor ci sono decine di offerte da sfruttare per tutta la seconda metà del mese di luglio. Le promozioni lanciate oggi dallo store di Acer, infatti, termineranno soltanto il prossimo 28 luglio (o fino ad esaurimento scorte). Le occasioni per un ottimo affare, quindi, non mancano di certo. Di seguito andremo a vedere quali sono le migliori offerte della nuova serie di Cyber Sconti di Acer e come individuare il prodotto giusto in rapporto alle proprie esigenze.

Partono i Cyber Sconti sull’Acer Store

I nuovi Cyber Sconti dell’Acer Store sono partiti e continueranno fino al prossimo 28 luglio. A disposizione degli utenti ci sono tantissime offerte da sfruttare con sconti fino a 300 euro su quasi tutta la gamma di prodotti di Acer. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link alla pagina della promozione che trovate a fine articolo. Qui di seguito, invece, andremo a vedere quali sono le migliori offerte disponibili con i nuovi Cyber Sconti.

Partiamo dai migliori notebook in offerta. Ecco i prodotti che abbiamo selezionato:

Ecco, invece, le migliori promozioni per i Chromebook di Acer:

Acer Chromebook 314 in offerta a 349 euro invece di 449 euro ; questa versione della gamma Chromebook di Acer presenta il processore Intel Pentium Silver N5030, un display touch da 114 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

; questa versione della gamma Chromebook di Acer presenta il processore Intel Pentium Silver N5030, un display touch da 114 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna Acer Chromebook 315 in offerta a 399 euro invece di 499 euro ; questa versione della gamma Chromebook di Acer presenta il processore Intel Pentium Silver N5030, un display touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

; questa versione della gamma Chromebook di Acer presenta il processore Intel Pentium Silver N5030, un display touch da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna Acer Chromebook Spin 513 in offerta a 499 euro invece di 599 euro; il notebook convertibile di Acer presenta il processore Snapdragon 7c, un display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD, 8 GB di memoria RAM e 64 GB di storage

Come da tradizione, non mancano le offerte dedicate ai notebook da gaming di Acer. Ecco le migliori:

Acer Predator Triton 300 SE in offerta a 1.299 euro invece di 1.799 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11370H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre che da una scheda video NVIDIA RTX 3060; il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11370H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre che da una scheda video NVIDIA RTX 3060; il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Predator Helios 300 in offerta a 1.499 euro invece di 1.899 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3060; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3060; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 in offerta a 1.799 euro invece di 2.299 euro; il notebook presenta un processore Ryzen 7 5800H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3080; il display è da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz

Da segnalare anche alcuni dei migliori monitor in offerta:

Predator XB3 in offerta a 399 euro invece di 499 euro ; il monitor presenta una diagonale di 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 280 Hz, il tempo di risposta è di 1 ms e il pannello è IPS G-Sync

; il monitor presenta una diagonale di 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 280 Hz, il tempo di risposta è di 1 ms e il pannello è IPS G-Sync Acer Nitro XV2 in offerta a 549 euro invece di 699 euro ; il monitor si caratterizza per una diagonale di 31,5 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz; il pannello ha tecnologia IPS Free Sync Premium e tempo di risposta di 1 ms

; il monitor si caratterizza per una diagonale di 31,5 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz; il pannello ha tecnologia IPS Free Sync Premium e tempo di risposta di 1 ms Predator X25 in offerta a 799 euro invece di 1.099 euro: il monitor da gaming presenta una diagonale di 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 360 Hz, il tempo di risposta è di 1 ms e il pannello è IPS G-Sync

I prodotti riportati qui di sopra sono solo una piccola selezione delle tante offerte dei Cyber Sconti di Acer. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il link qui di sotto. Ricordiamo che su tutti i prodotti è possibile beneficiare della consegna gratuita in 1-4 giorni lavorativi e c’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

>> Scopri le migliori offerte dei Cyber Sconti di Acer <<