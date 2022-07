Facebook prepara un’interessante novità per gli utenti. In futuro, infatti, sarà possibile gestire più profili Facebook con un singolo account, senza dover obbligatoriamente creare più account. Il sistema dovrebbe incentivare gli utenti a utilizzare il social network dando la possibilità di passare rapidamente da un profilo ad un altro. Ogni profilo, nelle intenzioni di Facebook, potrebbe essere dedicato a scopi ben precisi. Questa novità è appena entrata in fase di test pubblico (ma limitato ad una cerchia ristretta di utenti) e potrebbe essere rilasciata, a breve, per tutti gli utenti del social network. Ecco i dettagli:

Un account e fino a quattro profili extra da gestire: ecco la soluzione di Facebook

Il nuovo sistema in fase di test punta a rivoluzionare il modo con cui gli utenti possono utilizzare Facebook per gestire le proprie attività. Per ogni account, infatti, sarà possibile gestire fino a quattro profili aggiuntivi con la possibilità di passare da un profilo ad un altro in modo rapido. Ogni profilo è indipendente anche per quanto riguarda la messaggistica e può essere utilizzato per scopi ben precisi.

I profili aggiuntivi da abbinare al proprio account Facebook (ed al profilo “principale) non saranno obbligati a utilizzare il nome reale dell’utente (obbligo che resta per il profilo principale). Si tratta di un dettaglio non di poco conto in quanto il sistema consente agli utenti di non dover cambiare nome su Facebook nel caso in cui il sistema identifichi il nome scelto come non reale.

Da notare, però, che eventuali violazioni delle regole del social compiute da un profilo avranno effetto sull’intero account. Il profilo principale, inoltre, sarà l’unico che potrà accedere ad alcune funzionalità avanzate del social come la creazione e la gestione delle Pagine o l’utilizzo di altre funzionalità.

I vari profili di un utente saranno considerati (ai fini del monitoraggio delle visualizzazioni e dei click) come un singolo account. Non si tratta, quindi, di un sistema che potrà alterare il numero di utenti attivi sul social o le varie metriche legate alle pubblicità, vera fonte di guadagno di Facebook da diversi anni. Lo scopo di questo sistema è molto diverso ed è legato alla volontà di offrire strumenti aggiuntivi agli utenti.

Con i profilli extra del proprio account, infatti, sarà possibile separare l’attività lavorativa da quella personale, creando un profilo da utilizzare, ad esempio, in modo simile ad un account LinkedIn e dando vita ad una rete di contatti legati alla propria attività lavorativa. Un profilo potrebbe, inoltre, essere utilizzato per dar vita ad un proprio alter ego, senza dover creare doppi account. Le possibilità d’uso sono molteplici.

Il sistema di profili multipli rappresenta, in ogni caso, una nuova soluzione con cui Facebook punta ad arginare il rallentamento della crescita degli utenti divenuto, nei mesi scorsi, un calo del numero di utenti attivi sulla piattaforma, il primo nella storia del social network. Le modalità di utilizzo del nuovo sistema sono tantissime ed i test ci diranno se e come gli utenti troveranno utile la nuova funzionalità.

Dopo il consueto periodo di test, i profili aggiuntivi potrebbero diventare parte integrante dell’esperienza d’uso di Facebook, arrivando successivamente anche su Instagram. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

