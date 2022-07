WhatsApp sta aggiornando il limite di tempo per eliminare i messaggi per tutti anche su iOS. La novità è disponibile per alcuni tester dell’app WhatsApp Beta e arriva un paio di settimane dopo essere stata rilasciata per gli utenti Android.

WhatsApp Beta per iOS incrementa il limite di tempo per eliminare i messaggi per tutti

Il limite precedente per eliminare i messaggi per tutti era di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi, ma uno screenshot pubblicato dal portale WABetaInfo testimonia che l’opzione “elimina per tutti” rimane disponibile anche dopo.

Secondo quanto riferito l’opzione “elimina per tutti” da ora in avanti rimarrà disponibile per 2 giorni e 12 ore da quando è stato inviato.

Per verificare se la novità è già disponibile per il vostro account WhatsApp Beta è sufficiente aggiornare l’app e provare a eliminare un messaggio un paio di ore dopo averlo inviato per vedere se l’opzione “elimina per tutti” è ancora presente.

In futuro WhatsApp prevede anche di offrire agli amministratori di gruppo la possibilità di eliminare qualsiasi messaggio nei gruppi, ma sfortunatamente non abbiamo ulteriori dettagli al momento.

Il nuovo limite di tempo per eliminare i messaggi per tutti è stato rilasciato per alcuni tester iscritti al programma TestFlight beta che eseguono la versione 2.22.15.73 di WhatsApp Beta su iOS, tuttavia sono previste ulteriori attivazioni nelle prossime settimane.

