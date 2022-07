Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo laptop, Realme Notebook Air, computer che il produttore cinese propone come valida alternativa ad Apple MacBook Air M1.

A caratterizzare il nuovo notebook di Realme vi è una scocca spessa solo 14,9 mm e pesante 1,36 kg mentre il processore scelto dal produttore asiatico è un Intel Core i3-1115G4, una CPU da 28 W dual core realizzata con tecnologia a 10 nm e con UHD Graphics Xe (una iGPU con 48 Execution Units).

Le principali caratteristiche di Realme Notebook Air

Questa è la scheda tecnica del nuovo notebook di Realme:

schermo da 14 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel e cornici di appena 4,9 mm

processore Intel Core i3-1115G4 con UHD Graphics Xe

8 GB di RAM LPDDR4x dual-channel

256 GB o 512 GB di memoria integrata (con supporto PCIe)

altoparlanti Harman Kardon

una batteria da 54 Wh con supporto alla ricarica rapida a 65 W

una scocca in materiale metallico con sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, una tastiera a sei righe e un ampio trackpad

un ingresso jack audio da 3,5 mm

2 porte USB Type-A 3.2 Gen 1

2 porte USB Type-C 3.2 Gen 1

due colorazioni (Ice Blue Chessboard e Sky Ash)

Prezzi e disponibilità

Al momento Realme ha lanciato il suo nuovo notebook soltanto in Cina, ove sarà disponibile inizialmente ad un prezzo di partenza di 2.999 yuan (pari, al cambio, a circa 440 euro) per la versione 8/256 GB. Dopo il 19 luglio il notebook sarà venduto a 3.299 yuan (pari, al cambio, a circa 490 euro).

La versione 8/512 GB sarà disponibile a 3.499 yuan (pari, al cambio, a circa 520 euro).

Allo stato attuale non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione anche in Italia ma nel caso in cui dovesse arrivare pure nel nostro Paese probabilmente potrà essere acquistato anche su Amazon. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

