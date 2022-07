Sono iniziate le offerte dell’Amazon Prime Day 2022. Per le giornate del 12 e del 13 di luglio sono disponibili tantissime offerte da cogliere al volo per acquistare un nuovo notebook a prezzo scontato, beneficiando anche dei tempi rapidi di consegna e della garanzia post-vendita offerti da Amazon.

Le offerte del Prime Day 2022 per la categoria dei notebook coprono tutte le fasce di prezzo. Dai modelli più economici alle proposte di fascia alta, considerando sia gli ultraportatili che i notebook da gaming, le opportunità per un buon affare non mancano di certo. Ci sono, inoltre, anche diversi Chromebook in sconto.

Ecco quali sono le migliori offerte per i notebook disponibili durante l’Amazon Prime Day 2022:

I migliori notebook in offerta per l’Amazon Prime Day

Le opportunità per acquistare un nuovo notebook a prezzo scontato durante l’Amazon Prime Day 2022 sono numerose. Ci sono, infatti, tante offerte da sfruttare per acquistare un nuovo laptop con condizioni agevolate, ottenendo un notevole risparmio rispetto ai prezzi normalmente praticati. Di seguito andremo a vedere alcune delle migliori proposte disponibili in occasione del Prime Day.

I migliori notebook ultra-portatili in sconto per il Prime Day 2022

Per chi vuole spendere poco, una buona scelta può essere rappresentata dal Lenovo IdeaPad 3 Chromebook in sconto a 229 euro invece di 280 euro. Il laptop con Chrome OS presenta il processore Intel Celeron N4500, 64 GB di storage e 8 GB di memoria RAM oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Si tratta di un buon compromesso per avere ottime prestazioni, per un uso base, a prezzo ridotto.

Da notare, sempre tra i migliori dispositivi economici in offerta durante il Prime Day, anche lo sconto dedicato all’Acer Chromebook 314 in offerta a 249 euro invece di 449 euro. Il Chromebook in questione può contare su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Pentium Silver N5030 supportato da 8 GB di memoria RAM e 64 GB di storage.

Per i notebook Windows 11, partiamo dall’ottima offerta riservata all’Huawei MateBook D 15 in sconto a 449 euro invece di 799 euro (prezzo precedente di Amazon pari a 520 euro). Il notebook in questione presenta un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD supportato da un processore Ryzen 5 5500U, garanzia di ottime prestazioni generali, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage SSD.

Da valutare, sempre in questa fascia di prezzo, c’è anche l’ASUS VivoBook 14 in offerta a 499 euro invece di 749 euro (che è anche il prezzo precedente applicato da Amazon prima del Prime Day). Il notebook può contare sul processore Intel Core i5-1135G7 affiancato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display caratterizzato da una diagonale di 14 pollici con risoluzione Full HD.

Salendo di prezzo, per chi è in cerca di un ultra-portatile di grandi dimensioni, l’offerta giusta da tenere in considerazione riguarda LG Gram 16 in offerta a 999,99 euro invece di 1.799 euro (prezzo precedente Amazon, prima del Prime Day, pari a 1.699,99 euro). Il notebook presenta un display da 16 pollici con risoluzione QHD, processore Intel Core i7-1165g7, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Da notare che il portatile di LG pesa appena 1,129 chilogrammi, nonostante le dimensioni importanti.

Tra gli ultra portatili in offerta c’è spazio anche per il Huawei MateBook 14s in offerta a 999 euro invece di 1.499 euro. Questa versione della gamma MateBook presenta il processore Intel Core i7-11370H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e un display da 14 pollici con risoluzione 2.5 K. Da segnalare anche l’offerta dedicata al Surface Pro 8 in sconto a 1.249 euro invece di 1.699 euro. La variante in offerta è dotata del processore Intel Core i7-1185g7, 16 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

I migliori notebook da gaming in sconto per il Prime Day 2022

Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 per i portatili da gaming segnaliamo la promozione riservata al ROG Strix G15 in offerta a 999 euro invece di 1.449 euro (che è anche il prezzo pre-Prime Day del notebook). Questa versione del laptop RO è dotata del processore Ryzen 7 4800HX supportato da 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e da una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Un ottimo compromesso per chi è in cerca di un notebook da gaming economico è rappresentato dall’Acer Predator Triton 300 SE in offerta a 1.099 euro (prezzo precedente di 1.699 euro). Il laptop ha un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz e può contare sul processore Intel Core i7-11370H e sulla scheda video NVIDIA RTX 3060. A completare la scheda tecnica troviamo anche 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Da non perdere anche l’offerta riservata al laptop MSI Katana GF66 in sconto a 1.399 euro invece di 1.699 euro. Il laptop è dotato del processore Intel Core i7-11800H che viene supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD e, soprattutto, dalla scheda video NVIDIA RTX 3070, in grado di garantire una marcia in più per quanto riguarda la potenza di calcolo. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Ottima offerta anche per il notebook HP Omen 17 in sconto a 1.699 euro invece di 2.099 euro. Questo notebook può contare su di un ampio display da 17,3 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. A gestire il funzionamento del portatile c’è il processore Intel Core i7-11800H che viene supportato dalla scheda video NVIDIA RTX 3070 oltre che da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD.

Tra le offerte da cogliere al volo c’è anche il notebook da gaming MSI Raider GE66 in sconto a 2.579 euro invece di 2.999 euro. Il notebook in questione ha il nuovo processore Intel Core i7-12700H supportato dalla scheda video NVIDIA RTX 3070 Ti oltre a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di ben 360 Hz.

