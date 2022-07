Tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 c’è spazio anche per diverse schede video, componenti essenziali per aggiornare il proprio PC da gaming, migliorandone le capacità di calcolo. Nelle ultime settimane, i prezzi delle GPU sono in netto calo e le nuove offerte Amazon ci mettono a disposizione diverse opportunità per acquistare una scheda video a prezzo scontato. Andiamo, quindi, a vedere quali sono le migliori offerte disponibili nel corso della due giorni (12 e 13 luglio) dell’Amazon Prime Day 2022 per tutti i clienti Amazon Prime alla ricerca di una scheda video per il proprio PC:

Le migliori schede video in offerta durante l’Amazon Prime Day 2022

L’Amazon Prime Day 2022 è partito e, a questo giro, le schede video in offerta sono diverse. A disposizione degli utenti ci sono diverse soluzioni da sfruttare per acquistare una GPU a prezzo scontato (rispetto agli standard degli ultimi anni del settore). Aggiornare il proprio PC con una nuova scheda video o assemblarne uno nuovo andando ad individuare la giusta GPU per la propria configurazione è oggi possibile grazie alle offerte del Prime Day 2022.

Le protagoniste assolute di questa tornata di offerte lanciata da Amazon sono le schede video RTX di NVIDIA. Tra le promozioni, infatti, troviamo alcuni modelli “economici” come le RTX 2060 oltre a soluzioni di fascia media, come la RTX 3060, e proposte per la fascia più alta come le RTX 3080 Ti e 3090.

Ecco alcune delle offerte più interessanti del momento:

È importante sottolineare che le unità in offerta per le schede video elencate qui di sopra potrebbero essere poche. Di conseguenza, le promozioni potrebbero esaurirsi rapidamente. Chi sta cercando una nuova scheda video a prezzo contenuto, quindi, dovrebbe valutare con attenzione la possibilità di acquistare subito la scheda desiderata, evitando che le unità disponibili in sconto terminino.

Ricordiamo, in ogni caso, che è possibile scoprire tutte le offerte attualmente disponibili su Amazon consultando la pagina principale dell’Amazon Prime Day 2022. Per scoprire i migliori prodotti in sconto potete dare un’occhiata, invece, alle selezioni che trovate qui di sotto con la possibilità di accedere ad elenchi aggiornati delle migliori offerte dell’evento riservato a clienti Amazon Prime.

