Si palesa all’orizzonte una nuova generazione di cuffie wireless, più efficienti dal punto di vista energetico, con un suono migliore e il supporto a nuove funzionalità come la possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi ad un’unica fonte; tutto ciò grazie al Bluetooth LE Audio.

Con questo termine ci si riferisce ad una generica raccolta di funzionalità Bluetooth, di cui l’ente per gli standard preposto ha ufficialmente annunciato il completamento. Il nuovo standard, inizialmente annunciato nel 2020 (salvo poi subire ritardi a causa della pandemia), è ora pronto per essere adottato dai produttori sui propri dispositivi, che dovrebbero cominciare a diffondersi entro la fine dell’anno.

LE Audio è il più grande progetto di sviluppo nella storia del Bluetooth SIG

Mark Powell, CEO del Bluetooth SIG (organizzazione che sovrintende lo sviluppo degli standard Bluetooth e gestisce la concessione in licenza delle tecnologie associate) ha dichiarato:

“Oggi è un giorno importante per la comunità dei membri di Bluetooth SIG. I nostri membri hanno superato le numerose sfide poste loro in questi ultimi anni per completare il più grande progetto di sviluppo di specifiche nella storia del Bluetooth SIG. LE Audio estende i confini di ciò che è possibile per il mercato dell’audio wireless“.

Tra i vari elementi innovativi dello standard LE Audio, uno dei più interessanti è sicuramente rappresentato dal nuovo codec LC3, progettato per avere una maggiore efficienza nella trasmissione audio. Ciò consente ad esempio di avere una qualità audio molto più elevata alla stessa velocità in bit (rispetto all’attuale codec SBC), oppure una qualità audio leggermente migliore a meno della metà della velocità in bit; una minore velocità in bit comporta un minore dispendio energetico e di conseguenza una maggiore durata della batteria del dispositivo.

Un altro aspetto molto interessante del nuovo codec LC3 è rappresentata dalla funzionalità Auracast, che consente di connettere più dispositivi audio ad un’unica sorgente; ciò permetterà non solo di collegare due o più paia di cuffie ad un solo smartphone, ma anche di associare numerosi auricolari ad una singola TV, cosa che potrebbe risultare comoda e utile in svariati contesti. Grazie ad Auracast sarà possibile connettere i dispositivi ad una sorgente audio con una procedura simile a quella che attualmente usiamo per ricercare una rete Wi-Fi, oppure attraverso codici QR e tag NFC.

Al momento non è chiaro se bisognerà acquistare nuovi dispositivi per godere delle funzionalità di LE Audio, Bluetooth SIG infatti dichiara che potrebbe essere possibile aggiornare alcuni dispositivi già in commercio per supportare il nuovo standard, ma probabilmente nella maggior parte dei casi sarà necessario acquistare hardware nuovo e già aggiornato di fabbrica.

