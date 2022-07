“In guerra, la prima vittima è la verità”: questa ormai celebre citazione di Eschilo è tornata a fare capolino con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Da entrambe le parti, infatti, è stato curato anche il fronte della propaganda, con il chiaro intento di portare l’opinione pubblica dei Paesi non belligeranti dalla propria parte.

Già nel corso degli ultimi anni, però, da più parti si era cercato di usare le fake news per orientare in un modo, piuttosto che in un altro milioni di persone, ad esempio il corpo elettorale dei vari Paesi chiamati via via alle urne, ma non solo. Si pensi ad esempio a quella particolare tecnica nota come greenwashing, ovvero l’abitudine di alcune aziende di presentarsi come attente all’ecologia, affermando di fare cose che di ecologico non hanno assolutamente nulla.

Per cercare di combattere le bufale e provare a facilitare l’affermarsi della realtà, si è cercato di mettere in campo il cosiddetto fact-checker, ovvero la figura delegata alla verifica dei fatti, al di là delle loro interpretazioni. Ad esempio su Facebook più di un utente si è visto eliminare un messaggio che, secondo l’analisi degli esperti social, non rispondeva a verità. Anche in questo caso con logico corollario di polemiche a non finire, tali da coinvolgere anche l’imparzialità del social.

Un procedimento complicato e spesso lento, cui ora cerca di porre rimedio un nuovo strumento lanciato da Meta. Si chiama Sphere e il suo funzionamento si basa sull’Intelligenza Artificiale (AI). Il primo banco di prova per la nuova funzionalità è Wikipedia, con le sue 6,5 milioni di voci, cui se ne aggiungono svariate migliaia ogni mese. Una mole di informazioni imponente, che può prestarsi agevolmente a diffondere fake news o notizie comunque vere solo in parte.