Intel prepara il lancio della nuova generazione di processori Intel Core. Dopo il debutto delle CPU della famiglia Alder Lake, la dodicesima generazione di processori della casa americana, è già tempo di concentrarsi sui nuovi Intel Core di tredicesima generazione, noti con il nome in codice di Raptor Lake.

Il debutto della nuova gamma è atteso per la fine del 2022 (almeno per quanto riguarda le versioni desktop della famiglia di processori, per i notebook si dovrà aspettare l’inizio del 2023). In queste ore, un primo benchmark ci svela nuovi dettagli sul futuro Intel Core i9-13900K, uno dei modelli di fascia alta della nuova gamma Raptor Lake. Ecco i dettagli:

Il futuro Intel Core i9-13900K della gamma Raptor Lake si mostra in un primo benchmark

Un test non ufficiale eseguito su Geekbench anticipa alcune specifiche e ci offre una prima possibile indicazione sulle prestazioni del futuro Intel Core i9-13900K, uno dei pezzi pregiati della futura gamma Raptor Lake di Intel. Il benchmark è stato eseguito utilizzando la scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 Extreme che ha recentemente ricevuto un aggiornamento del BIOS per poter supportare la serie di processori Raptor Lake in uscita nei prossimi mesi.

Nel test, il nuovo Intel Core i9-13900K si mostra con una configurazione a 24 Core e 32 Thread (il suo predecessore si ferma a 16/24 invece), con una configurazione ibrida che comprende Performance Core e Efficiency Core e con un clock base di 3 GHz ed un clock massimo di 5,5 GHz. I dati sulle frequenze rappresentano una conferma delle informazioni già apparse online nel corso delle ultime settimane. Nel test, però, il Core i9 riesce a spingersi fino ad una frequenza massima di 5,7 GHz.

Il benchmark del nuovo Intel Core i9-13900K si è chiuso con un punteggio di 2133 in Single Core e 23701 in Multi-Core. Geekbench evidenzia che tale risultato è da ritenersi non valido a causa di un problema con i timer del sistema di test. In ogni caso, nell’ipotesi che il risultato ottenuto sia reale (o vicino alle reali prestazioni del nuovo processore di Intel) è possibile evidenziare un miglioramento del 7% in Single Core e del 37% in Multi Core per il futuro Intel Core i9-13900K rispetto al Core i9-12900K.

Il test è comunque un’indicazione preliminare in merito alle reali prestazioni del nuovo processore. Intel sta ancora sviluppando la gamma Raptor Lake. La presentazione ufficiale avverrà, infatti, nel corso del prossimo autunno con il lancio commerciale delle prime CPU, tra cui dovrebbe esserci anche il nuovo Intel Core i9-13900K, fissato per ottobre-novembre. Maggiori dettagli sulle reali capacità del processore e, più in generale, della gamma Raptor Lake, sia in termini di performance che di efficienza, arriveranno nelle prossime settimane.

