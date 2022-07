Prendono il via le offerte dell’Amazon Prime Day 2022. Per le giornate del 12 e 13 luglio, infatti, lo store di Amazon presenterà una lunghissima serie di offerte con sconti riservati agli utenti Amazon Prime che potranno acquistare, a prezzo ridotto, un gran numero di notebook, Smart TV, monitor, smartwatch e tanti altri dispositivi tech disponibili sugli scaffali digitali di Amazon.

Come da tradizione, le offerte dell’Amazon Prime Day sono tantissime. Qui di seguito andremo ad analizzare alcune delle migliori promozioni disponibili per gli utenti con i prodotti più interessanti disponibili in sconto. Ricordiamo che le offerte termineranno il 13 luglio ma alcuni prodotti (soprattutto quelli proposti con uno sconto maggiore) potrebbero terminare in poche ore e sarà, quindi, necessario non perdere tempo per completare l’acquisto.

Ecco, quindi, le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2022:

Le migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2022 categoria per categoria

Lo store di Amazon presenta centinaia di prodotti in sconto. Orientarsi tra le tante offerte non è facile. Per questo motivo, qui di seguito, andiamo ad analizzare le occasioni più interessanti disponibili sullo store in occasione dell’Amazon Prime Day, evidenziando categoria per categoria le proposte da non farsi sfuggire.

Partiamo dai notebook, tra i dispositivi più desiderati in occasione di questo tipo di promozioni. Tra i migliori notebook in offerta per l’Amazon Prime Day 2022 troviamo:

Da valutare ci sono anche diverse offerte dedicate ai monitor, sempre molto richiesti durante le giornate del Prime Day. Ecco le proposte migliori:

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 riguardano anche il mondo PC con tantissimi accessori in sconto. A disposizione degli utenti ci sono mouse, tastiere, webcam, microfoni e tanto altro da acquistare a prezzo scontato. Da notare che molti prodotti sono pensati anche per il gaming oltre che per migliorare l’utilizzo e il lavoro al PC. Ecco le offerte più interessanti:

Offerte da non perdere anche per quanto riguarda il settore degli Smart TV. Ecco le migliori proposte:

L’Amazon Prime Day 2022 è anche l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartwatch o una smartband a prezzo scontato. Ecco le migliori offerte disponibili:

Da non perdere anche le offerte dedicate alle cuffie true wireless, accessorio sempre più richiesto dagli utenti. Per questa categoria di prodotto, le proposte dell’Amazon Prime Day sono davvero tantissime. Ecco le migliori:

I prodotti selezionati qui di sopra sono solo un piccolissimo campione delle tante offerte proposte da Amazon in occasione dell’Amazon Prime Day 2022, in corso fino al 13 luglio. Le opportunità per risparmiare sull’acquisto dei prodotti desiderati non mancano di certo. Qui di sotto potete dare un’occhiata alle migliori offerte per tutte le principali categorie. Per una ricerca ancora più approfondita vi rimandiamo direttamente allo store di Amazon da cui è possibile scoprire tutte le migliori promozioni del Prime Day in corso.

Offerte per categoria