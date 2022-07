Il team di Samsung è consapevole che uno degli aspetti fondamentali del settore smart home è riuscire a garantire la compatibilità tra le varie piattaforme e, pertanto, non c’è da stupirsi se nei progetti del colosso coreano vi sia un miglioramento dell’integrazione con il sistema di illuminazione Philips Hue.

In particolare, pare che Samsung abbia deciso di migliorare la sua piattaforma SmartThings per la casa intelligente attraverso l’integrazione di esperienze musicali avanzate che siano in grado di sfruttare le potenzialità del sistema di illuminazione smart di Philips.

Samsung e Philips hanno importanti novità in arrivo

Una conferma in tal senso è arrivata da Samantha Fein, Vice Presidente della divisione Marketing and Business Development for SmartThings, che ha dichiarato che Samsung nei prossimi mesi si augura di poter fornire ulteriori dettagli su una partnership tra il colosso coreano e Philips Hue grazie alla quale gli utenti potranno godere di “esperienze musicali avanzate”.

La dirigente ha anche precisato che alcune indiscrezioni trapelate di recente sembrano essere basate su informazioni imprecise e il riferimento è alle voci secondo cui l’integrazione tra SmartThings e Philips Hue avrebbe riguardato anche le smart TV del colosso coreano.

Anche un portavoce di Signify (l’azienda a cui fa capo Philips Hue) ha confermato la nuova collaborazione con Samsung, senza tuttavia scendere nei particolari e promettendo di fornire dettagli precisi nei prossimi mesi.

Ricordiamo che le luci a LED che cambiano colore di Philips Hue possono essere sincronizzate con la musica per creare una sorta di “effetto discoteca” in casa utilizzando vari servizi di terze parti, come ad esempio Spotify e le “esperienze musicali avanzate” di cui ha parlato Samsung potrebbero avere a che fare con soluzioni di questo tipo.

Per saperne di più non ci resta che avere pazienza e sperare che il team di Samsung mantenga la promessa e ci riveli a breve nuovi dettagli.

Potrebbe interessarti anche: le migliori lampadine smart