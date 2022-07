La maggior parte degli acquirenti è in febbrile attesa delle offerte di Amazon Prime Day, l’evento che anche quest’anno si svolgerà su un arco di 48 ore e che vedrà decine di migliaia di sconti su tantissimi prodotti. Chi sta aspettando l’occasione per acquistare un prodotto SwitchBot non deve attendere ulteriormente: prende infatti il via oggi la promozione speciale, valida sullo store ufficiale del produttore, che permette di risparmiare il 35% sui sei prodotti più interessanti del brand.

Scopriamoli quindi a uno a uno e vediamo come riuscire a risparmiare subito il 35%, una cifra davvero ragguardevole che vi lascerà budget anche per altri acquisti.

SwitchBot Bot

Partiamo con il prodotto più rappresentativo del brand, quello SwitchBot Bot che permette di rendere intelligente qualsiasi cosa abbia un pulsante. Non serve nessun intervento tecnico, nessuna competenza, basta fissare questo piccolo dispositivo in corrispondenza del pulsante e attivarlo tramite app o comandi vocali, per accendere o spegnere luci, apparecchi, ciabatte elettriche e molto altro. La batteria garantisce 600 giorni di autonomia, grazie anche al Bluetooth LE.

Potete gestire l’accensione automatica delle luci, molto comodo quando rientrate e avete le mani occupate dalla spesa, ma anche accendere la macchina del caffè a un determinato orario e farvi risvegliare dal profumo di una tazza di caffè bollente. Potete acquistarlo a 29,99 euro, che con lo sconto del 35% ottenibile col codice 35PRIMEZB diventano 19,50 euro, sul sito ufficiale SwitchBot.

SwitchBot Curtain

Proseguiamo con SwitchBot Curtain (qui la nostra recensione) un sistema che permette di rendere intelligente qualsiasi tenda. Ancora una volta non serve nessun cavo, nessuna opera muraria, nessun cavo elettrico. Curtain è un piccolo dispositivo motorizzato da fissare sulla tenda ed è disponibile in tre varianti, a seconda del tipo di binario su cui scorrono le tende.

Ha una batteria che dura 8 mesi ma con un pannello solare opzionale può durare virtualmente all’infinito. Si controlla tramite Bluetooth direttamente dallo smartphone, senza che sia necessario utilizzare alcun hub. Può essere utilizzato con lo smartphone ma anche con i comandi vocali. Potete acquistarlo sullo store ufficiale a 55,25 euro invece di 85 euro utilizzando il codice 35PRIMEZB.

Switch Bot Pan&Tilt Cam

SwitchBot Pan&Tilt Cam è uno degli ultimi arrivati nell’ecosistema di SwitchBot, con una risoluzione di 1080p e apertura f/2.0 per immagini chiare e dettagliate. Grazie ai due motori può ruotare per offrire una copertura a 360 gradi sull’asse orizzontale e di 115 gradi sull’asse verticale.

Sono disponibili funzioni evolute, come il tracciamento automatico di persone e animale, ma anche un sistema che rileva variazioni nell’ambiente per rilevare immediatamente movimenti sospetti, anche di notte grazie agli 8 LED a infrarossi. La trovate sullo store ufficiale SwitchBot a 19,50 euro invece di 29,99 euro con il codice 35PRIMEZB.

SwitchBot Meter Plus

Un accessorio molto comodo, soprattutto per creare tante automazioni, è SwitchBot Meter Plus, un dispositivo in grado di rilevare temperatura e umidità. Può essere utilizzato per chiudere le tende quando fa troppo caldo, o per attivare il Bot e accendere il condizionatore, ma anche semplicemente per avere immediatamente idea della temperatura.

È compatibile con gli assistenti vocali, per cui basta chiedere ad Alexa, Google Assistant e altri la temperatura nelle varie stanze per avere risposta. Può registrare tutti i dati raccolti per consentire una analisi più dettagliata, utile soprattutto quanto l’utente non è in casa. Potete acquistarlo a 13 euro invece di 19,99 euro sullo store ufficiale con il codice 35PRIMEZB.

Switch Bot Color Bulb

In un ecosistema dedicato alla smart home che si rispetti non può certo mancare una lampadina intelligente, ecco quindi SwitchBot Color Bulb, una lampadina intelligente che può essere controllata sia tramite WiFi che Bluetooth, per la massima versatilità. Tramite la companion app è possibile creare gruppi che includono fino a 50 lampadine, per automatizzare al meglio la loro gestione.

È ovviamente compatibile con i principali assistenti vocali e non necessita di hub o bridge per essere utilizzata, riducendo quindi notevolmente i costi di gestione. Ha un flusso luminoso di 800 lumen e una potenza nominale di appena 10 watt. Potete acquistarla sullo store ufficiale a 11,05 euro invece di 16,99 euro con il codice sconto 35PRIMEZB.

SwitchBot LED Strip Light

Chiudiamo questa carrellata con SwitchBot LED Strip Light, un altro prodotto dedicato all’illuminazione della casa che può risolvere numerosi problemi. Ha una potenza di 11 watt e si controlla tramite WiFi o Bluetooth, senza quindi che sia necessario acquistare altri dispositivi per sfruttarla al meglio.

Ha una lunghezza di ben 5 metri, che permette di illuminare ambienti, mobili, aree della casa con la massima versatilità. Si controlla tramite app, assistenti vocali e IFTT, diventando facile da integrare nel proprio ecosistema. Potete acquistarla sullo store SwitchBot a 19,50 euro invece di 29,99 euro con il codice 35PRIMEZB.

Informazione Pubblicitaria