In occasione di un evento organizzato da Intel a Shenzen, in Cina e dedicato ai prodotti NAS (e alla relativa roadmap), una delle slide mostrate dall’azienda ha fornito ai partecipanti alcuni interessanti dettagli sulla prossima generazione della piattaforma desktop del colosso statunitense, conosciuta con il nome in codice di Raptor Lake-S.

Intel Raptor Lake-S tra novità e conferme

Stando a quanto si apprende da tale slide, Raptor Lake-S potrà contare sul supporto alla memoria DDR5-5600 e ciò rappresenta un importante miglioramento per quanto riguarda la velocità della memoria rispetto alla precedente generazione di CPU, ossia Alder Lake (che supporta di default la velocità di 4.800 MT/s di JEDEC).

Inoltre, questa slide conferma anche che Raptor Lake-S, che rappresenta la tredicesima generazione di questa fortunata serie di processori, potrà vantare la compatibilità con la memoria DDR4-3200 (caratteristica effettivamente prevista, in quanto le schede madri della serie 600 sono compatibili anche con le nuove serie desktop).

Ecco una foto della slide in questione:

Ed ancora, la nuova piattaforma ottiene il supporto per più corsie PCIe Gen 4.0 attraverso il processore, anche se non vi è menzione di ulteriori corsie Gen 5.0. La piattaforma sarebbe comunque limitata a 16 corsie disponibili esclusivamente tramite CPU e ciò significa che le corsie PCIe Gen 5.0 di Raptor Lake-S saranno contemporaneamente suddivise tra storage e GPU.

L’architettura di Intel Raptor Lake-S si basa sulla stessa tecnologia di processo Intel 7 di Alder Lake e supporterà lo stesso socket LGA1700. La nuova serie supporta ufficialmente un numero di core più elevato (fino a 24) dopo che Intel ha raddoppiato il numero dei core Gracemont (Efficient).

Ricordiamo che, stando ai programmi di Intel, la nuova generazione di processori dovrebbe fare il proprio esordio ufficiale sul mercato nel corso di ottobre e sarà interessante scoprire quali saranno le sue prestazioni “sul campo”.

