NVIDIA prepara il lancio della nuova gamma di schede video RTX 4000 che, come proposta top di gamma, potrà contare sulla nuova RTX 4090. La nuova scheda “flagship” di casa NVIDIA è oggi protagonista di un nuovo leak che ci anticipa alcune specifiche tecniche.

In particolare, al centro del rumor di oggi ci sono le frequenze di clock della GPU della nuova scheda video. Secondo le prime informazioni, la nuova NVIDIA RTX 4090 sarà capace di raggiungere frequenze da record assoluto, staccando nettamente la precedente RTX 3090. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla futura scheda video di NVIDIA:

Le specifiche tecniche della futura NVIDIA RTX 4090: il clock della GPU è da record secondo gli ultimi rumor

Ad anticipare nuovi dettagli sulle specifiche della futura NVIDIA RTX 4090 è il leaker @kopite7kimi che già in passato ha fornito informazioni precise sulle novità in arrivo per la gamma NVIDIA. Secondo quanto riferito dall’insider, infatti, la nuova RTX 4090 potrà contare su di un clock base di 2235 MHz e di un boost clock di 2520 Mhz. La frequenza massima raggiungibile, ad esempio durante le sessioni di gioco in cui si punta a spremere al massimo la GPU, sarà di 2750 MHz.

I numeri forniti dal leaker, se confermati, sono davvero sorprendenti. Il passaggio dalla RTX 3090 alla RTX 4090 sarebbe, infatti, incredibile. Rispetto alla 3090, la nuova RTX 4090 (nell’ipotesi che i dati forniti siano corretti) presenterebbe un clock base superiore del 60% ed un boost clock superiore del 49%. Il confronto con le altre componenti della gamma RTX 3000 è ancora più impressionante.

La nuova NVIDIA RTX 4090 dovrebbe presentare un totale di 16284 Cuda Core. Nell’ipotesi di un clock massimo reale di 2750 MHz, quindi, la scheda video potrebbe raggiungere una capacità di calcolo di 90 TFLOPS arrivando a raddoppiare il risultato ottenuto dalla RTX 3090 in versione non Ti. Il passo in avanti generazione sarebbe, quindi, notevolissimo e verrebbe raggiunto senza un eccessivo incremento dei consumi.

Stando alle prime informazioni, infatti, la RTX 4090 dovrebbe arrivare sul mercato con un TDP pari a 450 W, un dato analogo a quello della RTX 3090 Ti. A completare le specifiche della futura top di gamma della famiglia RTX 4000 troveremo 24 GB di memoria dedicata con Memory Bus pari a 384 bit e Memory Speed pari a 21 Gbps e con un Bandwidth di 1008 GB/s.

La nuova RTX 4080 dovrebbe, invece, presentare 10240 Cuda Core, 16 GB di memoria dedicata con Memory Bus da 256 bit e Memory Speed da 21 Gbps. Il Bandwidth dovrebbe essere pari a 676 GB/s con un TDP di circa 420 W. Per la RTX 4070, infine, ci saranno 7168 Cuda Core, 10 GB di memoria con Memory Bus a 160 bit, 18 Gbps di Memory Speed, 360 GB/s di Bandwidth e un TDP di 300 W.

Quando arrivano le nuove RTX 4000?

Gli ultimi aggiornamenti sulle tempistiche di lancio delle nuove schede video di NVIDIA ci confermano uno slittamento dei tempi rispetto alle indiscrezioni degli ultimi mesi. NVIDIA inaugurerà la sua nuova gamma di schede video proprio con la RTX 4090. La nuova scheda dovrebbe arrivare sul mercato tra il mese di settembre e il mese di ottobre, in ritardo di un paio di mesi rispetto a quanto emerso in precedenza.

Solo in un secondo momento, invece, toccherà alla RTX 4080 e alla RTX 4070. Le due schede, infatti, debutteranno tra ottobre e novembre (4080) e tra novembre e dicembre (4070). Le effettive tempistiche di lancio e, soprattutto, le scorte inizialmente disponibili saranno tutte da verificare. Il lancio della nuova generazione di schede video rappresenta un momento importantissimo per NVIDIA che punta a rinnovare la sua offerta andando a registrare un deciso upgrade generazionale.

Da notare, inoltre, che per registrare il debutto della RTX 4060, la proposta di NVIDIA per la “fascia media” e probabilmente una delle schede video più attese della nuova gamma RTX 4000, sarà necessario attendere il prossimo anno. La scheda, infatti, dovrebbe debuttare soltanto in occasione del CES 2023 in programma nel corso del prossimo mese di gennaio. Ulteriori aggiornamenti sulle novità di NVIDIA arriveranno nel corso delle prossime settimane.

