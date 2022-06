In occasione dell’inizio degli esami di maturità, NVIDIA lancia le nuove offerte della campagna promozionale “Pronte & in Stock”, dedicata interamente alle GPU della gamma GeForce RTX serie 30.

In promozione rientrano ben cinque potentissime schede grafiche, ora disponibili all’acquisto, prodotte da produttori blasonati come Gigabyte, ASUS ed MSI; scopriamo nel dettaglio quali GPU rientrano nella promozione e i prezzi ai quali sono acquistabili.

NVIDIA “Pronte & In stock”: ben cinque GeForce RTX serie 30 in offerta

Con la nuova tornata di offerte della campagna “Pronte & in Stock”, proposte questa settimana, il colosso di Santa Clara pensa ai maturandi e, in attesa delle prove orali, prova a far loro gola con le potentissime schede grafiche GeForce RTX serie 30 disponibili all’acquisto con prezzi vantaggiosi: tra queste rientrano alcune GeForce RTX 3070, base o Ti, e una GeForce RTX 3060 Ti.

Senza girarci intorno oltre, ecco quali sono le schede grafiche messe in offerta con questa campagna NVIDIA e a quali prezzi vengono proposte:

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla campagna “Pronte & in Stock” sul sito ufficiale di NVIDIA.

