Se siete alla ricerca dell’offerta giusta per acquistare Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X abbiamo una buona notizia per voi: questa scheda grafica di NVIDIA è al centro di una nuova interessante promozione di Next Hardware e Software.

In particolare, la scheda grafica è protagonista di una promozione dedicata a chi è interessato ad acquistare tale componente sul Web mentre non è possibile usufruirne nei negozi fisici di Next Hardware e Software (azienda italiana nata per la commercializzazione e progettazione di hardware e software e che opera nel mercato dell’informatica).

Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X con un grosso sconto sul Web

Chi deciderà di approfittare di tale occasione potrà acquistare la scheda grafica in questione in versione Lite Hash Rate al prezzo speciale di 899,00 euro invece di 1.029 euro, con un risparmio di 130 euro. La scheda grafica di NVIDIA è disponibile in pronta consegna e l’offerta è valida fino a venerdì 15 luglio 2022 (salvo esaurimento scorte).

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X, ecco le sue principali caratteristiche:

Connettività

1 porta HDMI (versione 2.1)

3 porte DisplayPorts (versione 1.4a)

interfaccia PCI Express X16 4.0

Design

colore illuminazione Multi

raffreddamento Zotac IceStorm 2.0

tipo di raffreddamento attivo

3 ventole

fattore di forma Full-Height/Full-Length (FH/FL)

Processore

CUDA cores 8704

processore grafico GeForce RTX 3080

risoluzione massima 7.680 x 4.320 pixel

velocità 1710 MHz

Memoria

ampiezza dati 320 bit

memoria grafica dedicata 10 GB

tipo di memoria GDDR6X

velocità di trasferimento dati 19 Gbit/s

Prestazioni

HDCP

NVIDIA G-SYNC

Realtà virtuale

OpenGL versione 4.6

Gestione energetica

connettori supplementari di alimentazione 2 x 8-pin

consumi 320 W

alimentazione 750 W

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più su questa offerta o volete approfittarne, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link che vi porterà alla pagina dedicata all’offerta:

Acquista Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X

Potrebbe interessarti anche: i migliori Notebook NVIDIA GeForce RTX