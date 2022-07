Riparte quest’oggi il Summer Black Friday Unieuro, inizialmente proposto fino al 30 giugno. Una nuova serie di offerte è disponibile da oggi, 1 luglio, fino al 10 luglio 2022, e riguarda una moltitudine di prodotti tech: gli sconti sono disponibili sul sito e nei negozi della catena e includono anche la proroga di alcuni dei ribassi visti qualche giorno fa.

Le migliori offerte del nuovo Summer Black Friday Unieuro

Unieuro rinnova il volantino Summer Black Friday e propone tantissime offerte sulla tecnologia, valide sia online sia nei negozi della catena fino al 10 luglio 2022 compreso. Troviamo sconti su notebook, MacBook, iPad, iPhone, smartwatch, monopattini elettrici, prodotti per la smart home e non solo. Come si può leggere nel volantino stesso, Unieuro offre la possibilità di acquistare tantissimi prodotti in negozio (con alcune esclusioni) e di approfittare di uno sconto del 18,04% sul totale, a patto di aver raggiunto almeno i 299 euro di spesa. Stessa cosa per gli elettrodomestici, ma con uno sconto del 30%.

Qui in basso vi sveliamo una selezione delle migliori offerte Unieuro attualmente disponibili grazie al Summer Black Friday:

Offerte Apple Unieuro

Offerte informatica Unieuro

Smart home e altre offerte Unieuro

Queste erano solo alcune delle offerte proposte da Unieuro con l’iniziativa promozionale in corso. Per scoprire tutti gli sconti non dovete fare altro che seguire il link qui in basso, mentre per sfogliare il volantino potete recarvi qui.

Tutte le offerte Unieuro Summer Black Friday

