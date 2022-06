Senza far troppo rumore, IKEA ha appena presentato la mensola SYMFONISK con ricarica wireless, una chicca piuttosto interessante che scommettiamo farà gola a molti. È un prodotto che rispecchia lo stile del colosso svedese, quindi minimale, senza fronzoli, che costa pure abbastanza poco. Lo potete acquistare da subito, ma prima permetteteci di presentarlo in poche righe.

Ora potete acquistare la mensola wireless che ricarica: IKEA SYMFONISK

IKEA non è nuova in queste cose, affatto. Se ci seguite da tempo, sapete bene che di tanto in tanto spuntano nel catalogo prodotti della smart home piuttosto interessanti e anche curiosi. Fra gli ultimi basti pensare alla lampada speaker a forma di lanterna IKEA VAPPEBY, al nuovo hub per la casa domotica che supporta Matter DIRIGERA, o ancora al nuovo paio di tende intelligenti e lo speaker lanciato in collaborazione con Sonos.

Insomma, di cose curiose ce ne sono a bizzeffe. E fra queste l’ultima ad arrivare al catalogo è una mensola, IKEA SYMFONISK, una mensola piuttosto particolare che fa anche, anzi soprattutto, da caricabatteria wireless. Ci si può poggiare lo smartphone, un paio di cuffie o qualsiasi cosa compatibile, e nel caso si volesse dare un po’ di carica in più a un dispositivo che non supporta la ricarica a induzione c’è pure una porta USB di tipo C, che funziona in contemporanea con la ricarica wireless.

Da segnalare la presenza della certificazione Qi su IKEA SYMFONISK, che vanta fra le altre cose anche un indicatore di stato a LED e che ricarica fino a 18 W di potenza, tramite USB C, i valori relativi alla ricarica wireless non sono stati dettagliati. Per inciso, lo speaker che vedete nelle immagini non è incluso nel prezzo.

Per il resto, c’è da dire che la mensola misura 30,6 cm in larghezza, 22 in altezza e 13,3 in profondità ed è disponibile in due colorazioni: bianca e nera. In entrambi i casi costa 35 euro, e la potete acquistare da subito sullo store di IKEA, o nei negozi fisici, laddove disponibile.

