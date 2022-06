Si chiama Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit ed è lo strumento ideale per chi vuole potenziare la copertura della rete di casa, o di una qualsiasi generata da un router, in modo avanzato e con risultati eccellenti perché mette a disposizione ben tre dispositivi completi e affidabili. Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit include è la soluzione di Devolo per l’espansione della copertura Wi-Fi pensata per tutti coloro che non vogliono rinunce e per questo include un dispositivo da collegare al router tramite cavo ethernet e due dispositivi da installare negli ambienti per aumentare la copertura della rete.

Noi abbiamo avuto modo di installarlo e di provarlo all’interno di casa nostra e dobbiamo ammettere che siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’affidabilità e dalla qualità con cui il tutto funziona e per questo oggi vogliamo parlarvene riportandovi qualche considerazione della nostra esperienza, evitando di fare una lista della spesa noiosa e poco utile con tutte le specifiche facilmente reperibili in Rete e concentrandoci piuttosto sull’esperienza di utilizzo da utente. Alla fine, ciò che ci interessa raccontare è come funzionano realmente i prodotti nell’utilizzo di tutti i giorni.

Qualche specifica del Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit

Come detto, si tratta di un kit che include tre dispositivi: 1 adattatore Devolo Magic 2 LAN e 2 adattatori Devolo Magic 2 WiFi 6. Il primo è fondamentale perché permette di “prendere” la rete dal router e di espanderla al fine di portarla ai vari extender installati in giro e gli altri due invece sono gli extender veri e propri, che consentono di aumentare la copertura della rete a cui sono collegati. Ci troviamo davanti a dispositivi di fascia alta e per questo Devolo non si è risparmiata per quanto riguarda le specifiche tecniche: giusto per citarne qualcuna, ma le trovate tutte sul sito ufficiale dell’azienda, parliamo di dispositivi dotati di Wi-Fi 802.11ax a 2,4 e 5 GHz, OFDMA, MU-MIMO, WPA3, Band Steering e di tutte le ultime tecnologie del settore lanciate negli ultimi tempi. Per di più, i dispositivi sono dotati, oltre che del Wi-Fi, di più porte ethernet per permettere collegamenti anche via cavo e di una presa schuko, chicca comodissima perché permette di collegare anche altri dispositivi alla presa nella quale sono inseriti.

Come funziona il Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit

Potremmo limitarci a riassumere con “benissimo”, ma non sarebbe corretto nei confronti di un prodotto che propone caratteristiche di alto livello sotto tanti aspetti. Una volta collegato il dispositivo origine Devolo Magic 2 LAN al router e a una presa di corrente, è sufficiente collegare i due Devolo Magic 2 WiFi 6 a una presa di corrente e aprire l’applicazione per smartphone scaricata dallo store di Google o di Apple per lanciare in un attimo la configurazione e iniziare a utilizzarli. Fatto questo, che richiede 1-2 minuti al massimo in totale, è possibile utilizzare i due extender per collegarsi a Internet in piena libertà. Non c’è bisogno di fare nient’altro e questo è un bene perché sono pronti all’uso, fin dalla prima installazione e quindi da subito. Poi, ovviamente, è possibile modificare e impostare un sacco di parametri per adattarli alle proprie esigenze, ma non è necessario perché funzionano e bene già così come sono con le impostazioni predefinite. Le impostazioni che è possibile modificare dall’applicazione sono tante, veramente tante, e per questo le abbiamo riassunte, almeno per quanto riguarda quelle più importanti, nella galleria di screenshot qua sotto; sono, in linea generale, quelle che ritroviamo negli extender di fascia alta, con in più delle chicche che fanno molto comodo e che permettono di personalizzare al massimo le funzionalità dei dispositivi stessi e della rete (per di più, sono tutte elencate sul sito ufficiale).

Al di là delle decine e decine di impostazioni, che fanno sì comodo ma che, almeno per il sottoscritto, sono di secondo piano, ciò che più è stato una sorpresa di questi dispositivi è la loro affidabilità: sono stabili, funzionano senza problemi e garantiscono una copertura del segnale molto ampia e con soprattutto pochissima perdita di velocità e ping per la connessione nei primi metri (al netto dei dispositivi usati per collegarsi a Internet, di ostacoli nel mezzo, ecc.). Gli unici difetti da sottolineare, che avremmo potuto anche tralasciare a essere sinceri ma preferiamo essere precisi e completi, sono due: i dispositivi, in modo particolare i due extender, sono grandi e pesanti, ma veramente grandi e pesanti, e questo non li rende assai stabili nelle prese e comodi da usare e poi scaldano parecchio, risultando eccessivamente caldi (ciò però potrebbe essere dovuto anche al caldo di questo periodo, che di certo non aiuta a tenere le temperature basse); nulla di preoccupante o che ne possa compromettere la qualità e l’utilizzo, intendiamoci, così come il design un po’ vecchio e poco piacevole, però è giusto farlo presente.

Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit è promosso

Allora, concludere è piuttosto semplice perché qui il discorso da fare è uno solo e anche molto semplice. Chi cerca un prodotto normale, per tutti i giorni ed economico, giusto per aumentare la copertura della rete di casa in qualche stanza, è meglio che prenda in considerazione altro perché qui ci troviamo davanti a un prodotto professionale e costoso che si rivolge a chi necessita di un kit di qualità e top di gamma per una copertura di rete di alto livello, magari per diversi piani della casa, per un’azienda o comunque per creare un qualche cosa di avanzato e di fascia alta; viceversa, chi vuole un prodotto top di categoria con questo kit di Devolo va sul sicuro perché ha tutto, funziona bene, è pronto all’uso ed è aggiornato con tutte le ultime tecnologie che offre il mercato, anche lato software con aggiornamenti firmware. Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit è disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 399 euro.

Acquista Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit su Amazon