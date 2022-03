Lo scorso ottobre era un progetto piuttosto curioso, ora è realtà la lampada/speaker bluetooth VAPPEBY di IKEA. Fa luce e fa anche da altoparlante portatile questo prodotto che, con tutta probabilità, conquisterà l’attenzione di molti perché versatile e decisamente singolare, sia per funzioni che per design. Vediamo di che si tratta ora che IKEA lo ha annunciato ufficialmente sul mercato.

Caratteristiche e funzioni della lampada IKEA VAPPEBY

A qualche giorno di distanza dal debutto delle nuove tende intelligenti, il reparto smart home di IKEA si amplia così con un oggetto intelligente, un altoparlante che fa anche da lampada da esterno, dipende dai punti di vista.

Si tratta comunque di un prodotto che richiama un po’ le antiche lanterne con un manico sopra e un cappello che fa anche da cassa di risonanza per l’audio a 360° quando si usa IKEA VAPPEBY per riprodurre un po’ di musica, per ascoltare un audiolibro o per ascoltare un podcast.

C’è da sapere che la luce LED ha due modalità d’illuminazione, è resistente a polvere e acqua (certificata IP65) e soprattutto è il primo altoparlante bluetooth sul mercato ad arrivare con Spotify Tap. Significa che, come accade ad esempio sulle cuffie Bluetooth di Samsung, Microsoft e di altri produttori, permette di riprendere la musica dal punto in cui era stata interrotta in precedenza (con una pressione singola) e di ottenere nuovi brani in base alle proprie preferenze d’ascolto (con una seconda pressione), risvegliando così Spotify sul proprio smartphone collegato, premendo il pulsante apposito sull’altoparlante.

Discorso autonomia, IKEA VAPPEBY promette di durare fino a 12 ore e si ricarica tramite USB C. Per il resto, null’altro da aggiungere.

Prezzi e disponibilità di IKEA VAPPEBY

Al momento IKEA ha dichiarato soltanto che arriverà in due colori (grigio e blu) ad aprile nella maggior parte dei mercati, immaginiamo anche in Italia dunque. Conosciamo anche il prezzo statunitense, pari a 64,99 dollari, ma per l’ufficialità italiana, con tutta probabilità, bisogna ancora pazientare qualche giorno.

